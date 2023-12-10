MLB／大谷翔平擔憂球隊補強！主動提出延遲付款未來10年只拿62億

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《ESPN》記者Jeff Passan則直言，「這可說是讓道奇佔盡了便宜，當合約中的錢被推遲時，是會影響交易的淨現值，各行各業都有一條經驗法則：今天的錢比明天的錢更有價值，通貨膨脹就是這樣。當你推遲你所拿到的錢時，你拿的就會更少。 道奇隊在當今黃金利率為8.5%的環境下與大谷簽約，隨著今天的錢如此昂貴，它將大大降低了這筆交易的當前價值。無論如何道奇將向大谷翔平支付7億美元，這是一大筆大錢，但不會被聯盟算在豪華稅中，因為他不是一年領7000萬美元，這幫道奇大大紓緩了薪資空間。」
經紀人Nez Balelo也直言，「對於一位獨一無二，創造歷史的球員，這是一份獨一無案，創造歷史的合約。美媒《Bleacher Report》則認為，「這份合約是雙贏的結果，道奇簽了不會後悔」，因為球團除了買了大谷翔平在場上的「投打數據」，更買下了大谷翔平在棒球圈所帶來的號召力。
其中《Forbes》也分析，大谷翔平的價值凸顯職業運的持續成長，雖然近幾年娛樂事業因串流平台而出現重大變化，打破觀眾過往固定觀看店時的時間，但運動賽事卻不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯出明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星可說是等同票房保證，球隊老闆與球員都會是最大受益者。
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