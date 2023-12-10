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MLB／大谷翔平擔憂球隊補強！主動提出延遲付款未來10年只拿62億

▲今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款。（圖／取自@ArashMarkazi推特）
▲今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款。（圖／取自@ArashMarkazi推特）

記者張志宇/綜合報導

今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款，意思是未來10年道奇只需付大谷翔平2億美金（約62億台幣），剩下的5億美元會分20年付完。

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據美媒透露大谷翔平這份合約，前面1到5年每年只領1500萬美金，後面6至10年每年領2500萬美金，剩下的5億美金在退休後的20年再付完，對於此合約會以這種形式簽下，經紀人Nez Balelo透露，「延遲付款是大谷翔平自己提出的，主要跟豪華稅有關，當年Mookie Betts與道奇簽下12年3.65億美金的合約，就高達1.15億美元是延遲付款，大谷翔平很清楚自己也需要延遲付款，才能幫助球隊在未來有更多補強空間，大谷想要冠軍的心十分堅定。」

《ESPN》記者Jeff Passan則直言，「這可說是讓道奇佔盡了便宜，當合約中的錢被推遲時，是會影響交易的淨現值，各行各業都有一條經驗法則：今天的錢比明天的錢更有價值，通貨膨脹就是這樣。當你推遲你所拿到的錢時，你拿的就會更少。 道奇隊在當今黃金利率為8.5%的環境下與大谷簽約，隨著今天的錢如此昂貴，它將大大降低了這筆交易的當前價值。無論如何道奇將向大谷翔平支付7億美元，這是一大筆大錢，但不會被聯盟算在豪華稅中，因為他不是一年領7000萬美元，這幫道奇大大紓緩了薪資空間。」

經紀人Nez Balelo也直言，「對於一位獨一無二，創造歷史的球員，這是一份獨一無案，創造歷史的合約。美媒《Bleacher Report》則認為，「這份合約是雙贏的結果，道奇簽了不會後悔」，因為球團除了買了大谷翔平在場上的「投打數據」，更買下了大谷翔平在棒球圈所帶來的號召力。

其中《Forbes》也分析，大谷翔平的價值凸顯職業運的持續成長，雖然近幾年娛樂事業因串流平台而出現重大變化，打破觀眾過往固定觀看店時的時間，但運動賽事卻不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯出明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星可說是等同票房保證，球隊老闆與球員都會是最大受益者。

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