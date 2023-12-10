第一屆「特技大鼎BIG TOP獎」頒獎典禮衛武營登場

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第二梯次有五個獎於今日在衛武營馬戲平台戶外表演活動中舉行頒獎典禮。分別是「卓越創新獎」得主是FOCA 福爾摩沙馬戲團《苔痕》；「個人風雲獎」李軍；「年度節目金獎」為圓劇X法國傑若･湯瑪士劇團《手路》；年度節目銀獎為舞鈴劇場《VALO二部曲─島嶼》；「最具影響力獎」由林智偉奪下。
主辦單位更邀請鼎鼎大名的特技舞蹈團體至現場演出，有「FOCA 福爾摩沙馬戲團」帶來的《土地的歌》選粹；「馬戲之 門」帶來的《After》；以及高雄在地藝術家「郭建宏」的《動中禪 MovingZen》三段演出。期待能讓現場參與者體會到特技舞蹈的魅力與溫度，為頒獎典禮增添色彩。
臺灣特技舞蹈協會理事長林佳鋒指出，台灣特技人跟馬戲的表演存在已久，近八年來漸受重視，包含衛武營等場館給予很多的表演空間及資源，讓表演者有機會亮相。去年臺灣特技舞蹈協會正式成立，特技大鼎獎計劃啟動後規劃了近一年的時間，於今天頒發「第一屆特技大鼎BIG TOP獎」八個獎項。希望透過這個獎項給予表演者肯定，讓表演者的夢想在未來能夠加值放大。
FOCA 福爾摩沙馬戲團團長林智偉表示，近十年來馬戲成長很快，藉由產官學的合作，孵育出很多優秀的表演者，這次「第一屆特技大鼎BIG TOP獎」的舉辦，就如同金馬獎、金鐘獎等，可以讓更多民眾知道這項表演藝術，更可以給予表演者肯定，讓得獎者發揮影響力。林智偉也強調，馬戲特技的表演藝術近十年來轉變很大，不單單只是馬戲、特技，也結合了很多的文本、敘事的創作，是有溫度、感動的演出。
新星獎獲獎者孫正學表示，自已從事特技這個行業有九年，近年來台灣越來越重視馬戲特技，讓表演者有更多的資源，也可以更放心投入這個行業。自已很幸運「第一屆特技大鼎BIG TOP獎」就能得獎。
林佳鋒強調，為紀念第一屆特技大鼎獎，臺灣特技舞蹈協會特別邀請到「全美傑出工藝家」得主蔡爾平大師為獎項跨刀設計。以他在工藝藝術界的超然地位，詮釋獎座。
蔡爾平說，他以貼合獎項的角度去做整體獎座的設計。獎座的外型以「鼎」的形象去做延伸。扣著「三足鼎立」的概念，三個舞者結合的鼎的造型，演繹出舞蹈的律動及特技倒立與堆疊，且以與獎座底部的接觸一足二手的形象，象徵著舞蹈動作的基礎與特技的奇趣結合。透過與物件的互動，呈現出特技舞蹈中的元素與印象轉載。