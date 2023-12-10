宛如台版「富都青年」！失聯移工關鍵原因：台灣低薪且虐勞

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憶及遠赴馬來西亞的田野調查，他指出馬來西亞是一個多元種族組成的社會，而很多移工的處境也相當艱難，他和伴侶在馬來西亞住青年旅店時，遇到一名來自孟加拉的移工，他說自己賺的錢假設共有十塊美金，那其中兩塊要給政府，另外兩塊要給私人仲介，扣掉生活費後所剩無幾。台灣同樣是高齡化、少子化的社會，與香港和馬來西亞對待移工的苛刻條件類似，同時也跟日本和韓國一樣越來越缺工，然而台灣移工的權利仍有許多要改善之處。
近期上映的電影《富都青年》講述沒有公民身份證的阿邦（吳慷仁 飾）和阿迪（陳澤耀 飾），在混雜移工聚居的富都老社區裡苟且偷生。他們無法享有一般國民福利，無法申請護照，連銀行戶頭也開不了。哥哥阿邦是位聽障者，任勞任怨也認命，只求一份安定生活，弟弟阿迪則不甘向命運低頭，從而違法販賣假證件，他一心只想賺到錢就帶著哥哥離開這個厭惡的地方。原本就過著不平等生活的兩人，因為社工佳恩的熱心，並自願協助追查原生父母和出生證明的資料，但她的好意卻導致一場意外發生，同時也讓阿邦跟阿迪再次陷入水深火熱的命運...。
而監察院發表的新書「一群在台灣沒有身分的人—移工為什麼要失聯？」也在今（10）日問世，該書暴露出移工失聯的根本原因是「台灣低薪且虐勞」。訊問超過33名失聯移工，發現他們往往是懷抱著滿腔熱情來台灣工作，卻面臨層層剝皮的痛苦處境。4名參與調查研究委員表示，希望透過這項調查研究與新書喚起各界的共鳴，讓政府能夠領會現行制度如何讓整群人成為受害者，希望政府能夠真正改善，讓來台外籍移工能得到應有的保障，終止不斷上演的苦難人生，才能真正彰顯台灣的人權價值。
MENT指出，每個移工「來台」之前，得先支付一筆從八到二十萬不等的巨額仲介費給母國仲介公司，而這筆錢有一大部分將流入台灣仲介口袋。此外，移工在台期間，台灣仲介還能每個月向移工「合法地」收取「服務費」。一個契約三年累積下來的「服務費」高達六萬元，但這段期間仲介卻未必有提供實質的「服務」，卻造成移工龐大的債務負擔，生活被壓得喘不過氣。
而仲介業者為了彌補疫情期間少賺的仲介費，從移工身上剝皮賺錢的手法推陳出新、變本加厲，買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款，各種違法收費巧立名目。如今，移工的就業市場違法收費氾濫，尤其是製造業移工幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。
即便倡議多年，政府仍然對私人仲介制度「置若罔聞」，專家分析背後原因恐怕牽扯「私人利益」，而遲遲不廢除私人仲介制，改由政府直聘。MENT指出，目前在台超過七十萬移工，本地仲介公司超過上千家，其中很多甚至到移工母國跨國營運，母國仲介費、國內仲介費，兩筆費用同時賺。台灣政府三十年來放任「跨境弱勢勞動者的工作媒合私有化」的結果，不只造成了「私人仲介壟斷整個移工就業市場」，更是用移工的血汗在圖利私人仲介。長期下來，勞雇都受害，是整體結構惡化的縮影，且根深蒂固造成結構性問題，政府只端出「治標不治本」的政策捕抓失聯移工，但卻不從源頭處理，罔顧國際人權。