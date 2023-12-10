盤點放浪兄弟大嫂團7女神！AKIRA放閃林志玲 上戶彩生三胎破婚變
日本放浪兄弟（EXILE）來台舉辦首場演唱會，台灣女婿AKIRA受到熱烈歡迎，老婆林志玲坐在VIP席化身小歌迷，開心跟老公擊掌，還熱情跟其他成員揮手，夫唱婦隨令人稱羨，其實放浪兄弟團體人數龐大，不僅能唱、能跳還有演員，成員們豔福不淺，娶回的另一半都是日本演藝圈的大美女，包括演員上戶彩、土屋太鳳、武井咲，都是放浪大嫂團成員，堪稱是「女神收割機」。
記者江芷稜／綜合報導
EXILE創團元老HIRO目前擔任經紀公司LDH社長，他和「廣告女王」上戶彩在2012年結婚，接連生下一女一子，由於工作忙碌，經常讓老婆獨守空閨，一度傳出婚姻危機，不過今年傳出好消息，上戶彩再度迎接第三胎兒子誕生，據傳放浪成員都把HIRO桑當成老大尊敬，連上戶彩都會被稱作「大姊頭」。
EXILE主唱TAKAHIRO和老婆武井咲，則是合作電視劇《戰力外搜查官》相識，2015年被拍到兩人約會，儘管公司有禁愛令，年紀輕輕的她仍和男友祕戀2年半，感情相當穩定，年僅23歲就宣布升格人妻人母，早婚舉動震驚粉絲，目前育有1子1女。
不只演員，放浪大嫂團也包括名模，EXILE成員山下健二郎與身高171公分的人氣模特兒朝比奈彩，前年宣布閃婚，婚紗照俊男美女相當登對，今年30歲的朝比奈彩，因高挑身材和完美比例被日本媒體封為「九頭身女神」，在Netflix《今際之國的闖關者》以比基尼造型出鏡，吸引觀眾目光，閃婚令許多粉絲驚訝也獻上祝福。
除了以上這幾對，EXILE表演者USA與杉麻李沙、ELLY與模特兒MEGBABY、劇團演員町田啟太與玄理、片寄涼太與土屋太鳳，都是放浪兄弟團的明星夫妻檔，放浪大嫂團人人都是女神，粉絲相當羨慕，形容EXILE放浪兄弟是演藝圈的「女神收割機」一點也不為過。
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