徐若瑄離婚富二代！前夫李雲峰「挖石油」險破產 清償60億創奇蹟
48歲徐若瑄今（10）日被週刊爆料，上個月已經與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰斷開9年婚姻，徐若瑄也透過經紀人證實離婚消息。富二代李雲峰接棒「家族事業」拓展石油探勘船務業，卻因油價崩盤導致財務週轉不靈，最後補上高達新台幣60億元的資金缺口，還將公司轉虧為盈，令業界佩服不已。
記者黃雅琪／綜合報導
46歲李雲峰出生於印尼、8歲赴新加坡唸書，隨後在澳洲念大學；其家族經營礦產、不動產事業，後在1991年成立「馬可波羅海業集團」協助運送礦產。2003年李雲峰接任家族事業成為主席，曾入選全球100大傑出華人商業領袖，當時集團市值高達人民幣6億元（約新台幣26.4億元）。
李雲峰事業野心大，接手家族事業之後，隨即拓展石油探勘船務業，在短短4年於新加坡掛牌上巿，不料卻撞上油價崩盤、重挫石油產業，公司出現高達新台幣60億元的資金缺口，在即將破產邊緣，李雲峰四處找人注資救公司，最終成功化解危機，甚至將公司轉虧為盈。
私人感情方面，李雲峰在2008年與第一任妻子離婚後，2名女兒由他獨自扶養；2013年，李雲峰投資由徐若瑄主演電影《72小時莎到你》結緣，兩人快速陷入熱戀，2014年2月5日結婚，夫妻倆挺過公司財務風暴，卻沒能走到最後，今日共同發出聲明證實已經離婚：「我們盡了最大努力，仍克服不了雙方的差異。」
徐若瑄小檔案
年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》
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