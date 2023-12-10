▲首屆亞太專科護理師聯盟（APCNP）國際研討會盛況非凡

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▲衛生福利部中央健康保險署石崇良署長到場致詞
開幕由大會主席台灣專科護理師學會童恒新理事長歡迎亞洲及世界各國關注專科護理師及進階護理發展專家學者及醫療從業人員來到台灣，衛生福利部中央健康保險署石崇良署長到場致歡迎詞，並提到未來趨勢為遠距醫療整合在宅醫療，專科護理師將擔任走進社區第一線至關重要的角色。共同主辦之國立陽明交通大學林奇宏校長呼應大會主題 Transforming Advanced Nursing Practice for Optimal Health Outcomes—Past, Present, and Future 中 的”Transforming”，與陽明交大正歷經轉變的過程並朝向未來更偉大的發展目標不謀而合。
▲台灣專科護理師學會蔡秀鸞創會理事長、國立陽明交通大學林奇宏校長及台灣專科護理師學會童恒新理事長 （左到右介紹）合影
當天大會包括分享各國專科護理師發展現況，並進行專家座談討論 APCNP 聯盟成員後續合作事宜。此外，台灣專科護理師學會蔡秀鸞創會理事長分享本國專科護理師可信任專業活動的重大發展進程、澳洲專科護理師學會 CEO Leanne Boase 則對澳洲目前進階護理結果導向研究進行演說。此次研討會展示了共計 447 篇海報，現場 E-Poster 機及大會網站同步呈現，讓與會者全面瞭解專科護理師領域的最新進展，同時由台灣、泰國、日本及香港等進階護理師共發表了七篇口頭報告，其中以泰國氣喘自我照護 App 對病人肺功能有效性研究、香港糖尿病足潰瘍病患照護及泰國護理跨專業教育對社區老人營養效果評估等獲得了前三名的殊榮。
最後吸引包含 BD、昇橋健康、3M、EBSCO、Convetec、Elsevier 及 HTC 等公司至現場展覽相關醫療照護產品。
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