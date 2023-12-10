高雄輕軌成圓最後一哩路完成　初勘委員總召：幾乎零缺點

蕭美琴率李柏毅黃捷揮棒暖身　李柏毅要為高雄敲出全壘打

▲民進黨副總統候選人蕭美琴今天率立委候選人李柏毅黃捷到楠梓區大魯閣揮棒暖身，李柏毅誓言為高雄敲出全壘打。（圖／李柏毅競選總部提供）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴今天率立委候選人李柏毅黃捷到楠梓區大魯閣揮棒暖身，李柏毅誓言為高雄敲出全壘打。（圖／李柏毅競選總部提供）

記者郭凱杰／高雄報導

選戰進入黃金倒數階段，民進黨正副總統參選人賴清德與蕭美琴，今(10)日前往高雄為黨籍各立委參選人站台。下午蕭美琴特地陪同李柏毅、黃捷黨內兩位新人至楠梓大魯閣暖身。為李柏毅、黃捷加油打氣，蕭美琴說，全台灣每個選區都是激戰區，對民進黨都很重要。李柏毅也拜託選民，明年務必用三張選票選對的人、走對的路，讓台灣繼續被世界看見。

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▲李柏毅帶著陳其邁致贈的「左楠贏、高雄就贏」的致勝球棒進行合照，做好揮出全壘打的準備，誓言守下高雄的關鍵席次。（圖／李柏毅競選總部提供）
▲李柏毅帶著陳其邁致贈的「左楠贏、高雄就贏」的致勝球棒進行合照，做好揮出全壘打的準備，誓言守下高雄的關鍵席次。（圖／李柏毅競選總部提供）
過程三人有說有笑、互相交換對棒球的喜愛與心得，李柏毅也帶著陳其邁致贈的「左楠贏、高雄就贏」的致勝球棒進行合照，做好揮出全壘打的準備，誓言守下高雄的關鍵席次。

蕭美琴認為，每個地方都是激戰區，必須透過一步一步紮實的努力。自己第一次參選全國不分區時便已用陸戰全台跑透透，她也以大使的角度提到，台灣不只要進行傳統外交，也能透過體育進行國際外交，今晚亞錦賽對台灣棒球運動更是相當重要，呼籲大家齊心為台灣隊加油。

蕭美琴提到，每位優秀的參選人，就如同每次的揮棒，背後都需要多年的努力。自己在李柏毅學生時期就認識他，看著當年陳菊辦公室主任，到現在連任了三屆議員，幕僚世代的李柏毅有著相當亮眼的成績；黃捷則是在過去經歷很多挑戰，勇敢承擔的她是年輕世代的代表，讓蕭美琴彷彿看見多年前的自己。

蕭美琴強調，李柏毅與黃捷年輕有拚勁，同時也都是民進黨國會過半的關鍵，兩人一定要全力以赴，敲出高雄全壘打，守住最關鍵的立委席次。明年進入立法院後，也要繼續為地方打拚，讓高雄越來越好、讓台灣大步向前進。

李柏毅時表示，三人都相當熱愛棒球運動，今天在蕭美琴大使的陪同下，為晚上亞錦賽台日冠軍戰提前暖身，也為明年高雄全壘打做好準備。李柏毅說，在蔡英文總統的帶領下，台灣已經被世界上架，現在千萬不能走回頭路，讓有心人士「架空台灣」，明年務必用三張選票選對的人、走對的路，讓台灣繼續被世界看見。

黃捷指出，今天很難得可以和蕭美琴與李柏毅至大魯閣活動筋骨，一起感受棒球樂趣，自己更是期盼能讓高雄「6+2」全壘打，大家都能順利當選。黃捷也談到昨晚網路瘋傳的「山道猴子cosplay」，不只讓大家更認識候選人，也要讓社會持續關心交通議題與機車族權益。

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