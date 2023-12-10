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日本旅遊注意！他血拼「刷1信用卡」退稅遭拒　一票苦主：抓很嚴

▲近日一名網友抱怨，他到日本大丸百貨購物後，準備退稅時卻被服務人員拒絕，理由是太多人刷了商務卡之後，於日本退稅後再回台灣轉賣。（示意圖／取自Pixabay）
▲近日一名網友抱怨，他到日本大丸百貨購物後，準備退稅時卻被服務人員拒絕，理由是太多人刷了商務卡之後，於日本退稅後再回台灣轉賣。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多台灣人出國前往日本旅遊，由於日幣貶值，不少人在當地瘋狂血拼，直呼CP值真高。然而近日卻有一名網友抱怨，他到日本大丸百貨購物後，準備退稅時卻被服務人員拒絕，理由是太多人刷了商務卡之後，於日本退稅後再回台灣轉賣，因此全日本的大丸百貨都嚴格審查。貼文曝光後，不少苦主也現身分享「是的，只要（信用卡）有business都會被拒絕」。 

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一名網友昨（9）日在臉書社團「北海道旅遊情報」中發文，他表示上週到札幌大丸百貨消費後，辦理退稅時卻被服務人員拒絕，對方表示「最近刷商務御璽卡的人退稅後轉賣的人太多」，除非改為現金支付或換別張信用卡重新結帳，才能重新辦理退稅。 

原PO眼看百貨就要打烊，也覺得還要來回跑太麻煩，因此決定放棄，服務人員也請他回台灣後幫忙宣傳這個消息。這讓原PO無奈直呼「當下真的蠻無語的，但其他地方的消費退稅，刷這張卡都是正常沒問題的」。 

▲原PO上週到札幌大丸百貨消費後，辦理退稅時卻被服務人員拒絕，對方表示「最近刷商務御璽卡的人退稅後轉賣的人太多」。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO上週到札幌大丸百貨消費後，辦理退稅時卻被服務人員拒絕，對方表示「最近刷商務御璽卡的人退稅後轉賣的人太多」。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，也有苦主現身留言「心齋橋大丸結帳前也有這張紙條告知，算好心」、「我前幾天在心齋橋大丸也是這樣，xx商務御璽卡上有印bussiness就不行，但店家有提前告知，所以刷別張卡就好了，影響不大。要是以後改成機場才辦退稅那才真的是大麻煩了」。 

也有網友解釋，「是的，只要有business都會被拒絕」、「商務卡可能被認定是公司消費，可能店家辦退稅會比較難，現在都抓比較嚴」、「應該是因為你卡片上有business標誌，它無法分辨你是私人卡還是正商務卡，也沒有那個美國時間去查，乾脆不收」。 

事實上，關於日本退稅問題，日本政府早在今年11月就傳出，未來可能會改變制度。《NOWnews今日新聞》曾報導，根據日本經濟新聞指出，日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來可能會採取購買商品時先支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。此舉是為因應相繼傳出現行免稅制度遭投機者利用，以便宜價格購買商品後在日本國內進行轉售牟利的情況。 

▲日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來可能會採取購買商品時先支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。（示意圖／取自photoAC）
▲日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來可能會採取購買商品時先支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。（示意圖／取自photoAC）

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