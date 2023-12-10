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楊銘威首次主持新北耶誕城！甜曝方志友「豪華禮物」閃瞎Sandy

▲林莎（左起）、吳珊儒、楊銘威共同主持新北歡樂耶誕城演唱會，楊銘威更放閃曝光老婆方志友送的聖誕禮物，「金馬獎就已經是最大禮物了！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲林莎（左起）、吳珊儒、楊銘威共同主持新北歡樂耶誕城演唱會，楊銘威更放閃曝光老婆方志友送的聖誕禮物，「金馬獎就已經是最大禮物了！」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

吳姍儒、林莎、楊銘威今（10）日首次搭檔主持新北歡樂耶誕城巨星演唱會，對楊銘威來說也是第一次，原本還有點緊張的他，反而越來越輕鬆，表現相當優異，談到今年的聖誕禮物，楊銘威不忘放閃老婆方志友，「金馬獎已經是最大禮物了！」嘴巴甜到讓一旁的吳姍儒、林莎驚呼連連。

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▲林莎（左起）、吳珊儒、楊銘威。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲楊銘威透露老婆平時在家裡就非常愛唱歌。（圖／記者詹鎰睿攝影）
首次主持耶誕城的吳姍儒，形容「滿刺激的！」什麼都是第一次，再加上聖誕城相當隆重且巨大，辦了13年，目前就是盡量不要出包為主。談到老公和兒子「小初一」有沒有來現場，她則笑說自己有被背叛的感覺，原來父子倆跑去其他小地方慶祝聖誕節了，現在已經平安回到家裡，「剛確認了，目前在洗澡，今天已經大2次便。」

由於方志友日前在張艾嘉兒子王令塵的世紀婚禮上開金口，獻唱〈慢慢喜歡你〉廣受網友好評，紛紛敲碗可以挑戰金曲。楊銘威則笑說，「她本來就愛唱歌啦，有機會的話，當然是想啊！」談到今年的聖誕禮物，楊銘威再次放閃，「金馬獎就已經是最大禮物了！」隨後又開玩笑表示，「要不是因為平常跟我相處，她也不會得到這金馬獎，生活需要很多養分才會更豐富，夫妻結婚越久越會演。」  讓大家笑到不行。

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