高校海風祭款待「橘色惡魔」 高流「橘色點燈應援」掀晚宴高潮
「橘色惡魔襲捲高雄」台日六校的精湛演出大獲好評，高雄市政府今天（10）日晚間特別在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦「橘色惡魔高校海風祭」，邀請橘高校吹奏樂部以及高雄五間參與演出的學校，共有將近五百位學生一同參與晚宴同樂，高雄市長陳其邁也貼心準備「橘色應援點燈」，高雄流行音樂中心、愛河灣在晚間亮起夢幻橘色燈光，展現高雄熱情歡迎橘色惡魔的到訪，讓學生驚呼連連。
記者鄭婷襄／高雄報導
高校海風祭共有台日六校學生共同參與，台日學生比鄰而坐，互動熱烈。高雄市長陳其邁也貼心準備「橘色應援點燈」，高雄流行音樂中心、愛河灣在晚間亮起夢幻橘色燈光，展現高雄熱情歡迎橘色惡魔的到訪，讓現場學生驚呼連連，紛紛拿起手機搶拍珍貴畫面，而緊接著播放的「橘色惡魔襲捲高雄」一日回顧影片，也讓學生對於迅速出爐的片段感到驚喜不已。
高雄市政府指出，晚宴特別安排台灣夜市攤位、時下最夯的青年攤車，讓學生大啖台式美食也體驗台灣文化，各式客製化點心也讓學生驚喜不已；台式遊戲、拍貼機更是搶手，現場更送上高雄熊娃娃、特製版「橘色惡魔托特包」作為伴手禮，讓日本學生開心不已。
現場高雄學生則善盡地主之誼，拿起桌上的中日文菜單，為日本學生介紹各式台式小吃及飲品特色。包括興達旗魚黑輪、眷村牛肉麵、鹽埕片鴨飯、旗山紅糟肉、茂林石板烤肉、冰燻滷味、茄萣虱目魚丸等高雄特色小吃通通有，飲品則有高雄燕巢芭樂香檸、岡山龍眼蜜茶、天池冬瓜茶、檸檬愛玉，以及高雄起家連鎖飲料店烏弄的茶飲，多樣選擇讓學生能夠盡情暢飲。
時下最受歡迎的青年攤車也共襄盛舉，包括一出攤就大排長龍的林針嬤鹹水G、頑固油飯、尋路等攤位，以及迷路麋鹿糖藝鋪、緩食甜點、有樂可頌鬆餅、一樂豆花、熊老闆地瓜球，台式夜市必吃的高雄彌陀意魷未盡、樂府炭烤玉米，在晚宴現場也都吃得到。