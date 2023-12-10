亞錦賽／中華隊3度得點圈機會都無功而返！成遭到日本完封主因
中華隊今（10日）在亞錦賽冠軍戰以0:1不敵日本，錯失挑戰2連霸機會，其中本場中華隊有多達3次得點圈打擊機會，但卻都無功而返，反觀日本僅在3局有得點圈進攻機會，就順利靠著向山基生適時安打攻下兩隊全場的唯一分數。
記者張志宇/綜合報導
中華隊在首局就有攻勢，首棒打者拿莫‧伊漾鎖定首球就掃出左外野線邊二壘安打，且陳孝允敲右外野飛球將跑者推進上三壘，但隨後林承飛遭到三振與廖健富敲高飛球，最終留下三壘殘壘。
來到3局上，中華隊在2出局後，陳孝允遭到觸身，隨後林承飛敲三壘滾地球利用對方接球失誤上壘，但廖健富敲右外野飛球，再度留下得點圈殘壘。
進到4局上，林靖凱率先敲出安打，隨後中華隊下達跑代打戰術，陳文杰成功執行敲安，助球隊攻佔一、三壘，但最終宋嘉翔擊出雙殺打，再度留下得點圈殘壘。
反觀日本隊整場僅在3局下有得點圈進攻機會，靠著橋本典之1出局後敲安打，隨後矢野幸耶擊出三壘滾地球，抓到往二壘跑者，但林靖凱轉傳發生失誤，將球傳到中華隊休息室，讓跑者站上二壘，隨後被向山基生敲安打失掉1分。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁