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韓國瑜家都拆了、賴清德還不拆！柯文哲：執政傲慢只好讓他不當選

▲柯文哲演講結束後，與現場民眾合照。（圖／翻攝民眾之聲YT，2023.12.10）
▲柯文哲演講結束後，與現場民眾合照。（圖／翻攝民眾之聲YT，2023.12.10）

記者顏幸如／彰化報導

民眾黨總統候選人柯文哲今晚在彰化廟口開講，繼續追打賴清德老家違建爭議，他指台灣違建非常多，若被抓到拆掉就好，柯媽媽、黃國昌、蘇嘉全、韓國瑜都拆了，就只有賴清德不拆還一直拗，黃國昌已經透過空照圖抓到房子是2003年蓋的，根本不是賴清德小時候爸爸建的，「這就是執政的傲慢，只好讓他不能當選」。

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柯文哲今（10）晚在彰化縣員林市興賢書院舉辦廟口開講，他批評民進黨在台灣疫情最危險時，還在護航高端，喊話醫生出身的賴清德「你不要裝可愛、不要裝清高，民進黨護航高端時你在哪裡？有沒有講話？」

此時台下有群眾喊「他只會哭」！柯文哲接話說「他哭，是哭他家違建，不是哭老百姓死掉」。並指台灣違建很多，大家心裡有數，被抓到的話拆掉就好，「賴清德一直拗，是在拗什麼？」還細數「柯媽媽拆掉、黃國昌拆掉、2012年蘇嘉全也拆掉、大家都拆掉，韓國瑜他家2019年也拆掉，每個人都拆掉，輪到你賴清德就不拆，這什麼態度嘛？」

▲柯文哲今晚在彰化再批賴清德老家違建問題。（圖／翻攝民眾之聲YT，2023.12.10）
▲柯文哲今晚在彰化再批賴清德老家違建爭議。（圖／翻攝民眾之聲YT，2023.12.10）
柯文哲說，這就是傲慢，賴清德覺得自己穩當選的，誰能拿他怎樣？「這就是國家的危機」。賴清德一直說他小時候很可憐，爸爸是礦工，颱風來時屋頂飛掉，卻被黃國昌用空照圖抓到，房子是2003年蓋的，「根本不是你小時候爸爸蓋的」！他表示拆違建本身不重要，重要的是態度，「這就是執政的傲慢，只好讓他不能當選」。

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