快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

徐若瑄離婚有端倪！李雲峰缺席小巨蛋演唱會沒送花　忍4天曝原因

▲徐若瑄去年9月3日首次登上台北小巨蛋，李雲峰沒有現身也未送花到現場，被認為離婚早有端倪。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
▲徐若瑄去年9月3日首次登上台北小巨蛋，李雲峰沒有現身也未送花到現場，被認為離婚早有端倪。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

記者江芷稜／綜合報導

48歲的「鋼鐵V」女神徐若瑄今（10）日驚爆離婚，與新加坡富商李雲峰9年婚姻歷經波折仍走到盡頭，她發聲明證實：「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」經過深思熟慮及溝通，以及理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。網友也挖出她去年在小巨蛋開演唱會，李雲峰人缺席也沒有送花到現場，似乎離婚早有端倪，徐若瑄當時還曬出照片護航老公，否認感情生變。

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▲藝人徐若瑄(左)10日發表聲明證實，表示已和新加坡企業家李雲峰(右)結束9年婚姻。(翻攝自徐若瑄臉書)
▲藝人徐若瑄（左）10日發表聲明證實，表示已和新加坡企業家李雲峰（右）結束9年婚姻。（翻攝自徐若瑄臉書）
徐若瑄2018年復出拍攝電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》，李雲峰特地從新加坡飛來台灣祝賀，還獻花獻吻放閃，夫妻倆感情很不錯，不過去年9月3日她人生首度登上台北小巨蛋開唱，就被眼尖媒體發現李雲峰不僅人沒到，也沒見到他送的花籃，嗅到一絲的不尋常。

▲徐若瑄老公李雲峰特地從新加坡飛來台北獻花獻吻。（圖／記者林柏年攝, 2018.11.21）
▲徐若瑄老公李雲峰（左）過去特地從新加坡飛來台北獻花獻吻。（圖／記者林柏年攝, 2018.11.21）
相隔4天後，人緣很好的徐若瑄才透露眾多圈內好友送上花籃祝賀，並闢謠寫下「謝謝我ㄤ（尪）在第一時間送花到家祝福」，曬出一張盛開紫玫瑰的照片，間接說明兩人感情依舊。她也解釋，當時受到疫情影響，老公因為演唱會延期，來台還需要長期隔離，礙於原定出差的時間改不了，所以仍待在新加坡。

▲徐若瑄老公送上紫色玫瑰花。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
▲徐若瑄曬出老公送上紫色玫瑰花祝賀演唱會順利。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
不過，她強調自己都有把彩排的影片傳給老公看，「他們是第一個搶先看到演唱會的人」，非常有愛心的徐若瑄還建議下次演唱會可以把送花改成送米，轉捐給需要的人，被誇讚很有善心，可惜夫妻結褵9年宣布離異，未來同框曬恩愛情景恐難再現。

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