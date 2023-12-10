徐若瑄產子冒「血崩瀕死」風險！臥床162天挨300針　排便尊嚴盡失

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為了怕早產的兒子不夠重，徐若瑄懷孕期間不忌口，巧克力冰淇淋、榴槤、牛肉全部都吃，什麼熱量高就嗑什麼，暴肥25公斤，體重直線上升到60公斤，生產前48小時還必須停打蛋白S針劑，若寶寶突然要出來，可能會面臨大量出血而死亡的風險。
徐若瑄聽聞自然產對寶寶好，一口回絕醫生剖腹的建議，躺進產房裡卻死活生不出來，醫生用人工方式幫她開3指也沒用，徐若瑄只好忍痛下床走路，來來回回走整晚，直到寶寶的頭被擠壓到腫起來，徐若瑄才心疼改為剖腹產，如此鋼鐵般的意志，無愧鋼鐵V美名。
徐若瑄小檔案
年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》
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年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
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