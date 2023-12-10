快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

徐若瑄產子冒「血崩瀕死」風險！臥床162天挨300針　排便尊嚴盡失

▲徐若瑄臥床5個月、苦挨300針，冒著血崩瀕死的風險產子。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
▲徐若瑄臥床5個月、苦挨300針，冒著血崩瀕死的風險產子。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

記者羅凌筠／綜合報導

48歲徐若瑄（Vivian）入行34年，砸千萬幫父換肝、陪前夫李雲峰度過公司虧損70億危機，展現女人堅強一面，又被封為「鋼鐵V」，不過最知名的事件是她高齡40歲產子，冒著血崩瀕死的風險，臥床5個月、挨了300針、吞了2000顆藥，用生命換來唯一的「前世情人」。

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徐若瑄本身患有子宮頸閉鎖不全，進行子宮頸環紮手術後臥床安胎，算算有162天無法洗澡，吃喝拉撒睡都在床上，喪失尊嚴，即便生產完，徐若瑄也因雙腿肌肉無力萎縮，面對蹲下去站不起來的無能為力和沮喪，咬牙忍痛復健了半年以上。

▲徐若瑄怕兒子早產，臥床角度越躺越低，直接「倒頭栽」。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
▲徐若瑄怕兒子早產，臥床角度越躺越低，直接「倒頭栽」。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
為了怕早產的兒子不夠重，徐若瑄懷孕期間不忌口，巧克力冰淇淋、榴槤、牛肉全部都吃，什麼熱量高就嗑什麼，暴肥25公斤，體重直線上升到60公斤，生產前48小時還必須停打蛋白S針劑，若寶寶突然要出來，可能會面臨大量出血而死亡的風險。

徐若瑄聽聞自然產對寶寶好，一口回絕醫生剖腹的建議，躺進產房裡卻死活生不出來，醫生用人工方式幫她開3指也沒用，徐若瑄只好忍痛下床走路，來來回回走整晚，直到寶寶的頭被擠壓到腫起來，徐若瑄才心疼改為剖腹產，如此鋼鐵般的意志，無愧鋼鐵V美名。

▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
▲徐若瑄有許多「鋼鐵V」事蹟，生子就是其中1件。（圖／翻攝徐若瑄臉書、NOWnews社群中心製圖）
徐若瑄小檔案

年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》

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