▲住院半夜看見阿飄？當心是急性譫妄症作祟 1策略化解困擾

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重症加護譫妄 易有併發症產生奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，「譫妄」是加護病房中常見的症狀，對病人的影響大多為身體活動度和認知能力下降、住院天數延長及增加死亡率！根據文獻指出，約超過三分之一的病人於住院期間曾發生此症狀，死亡率可達22至76%，這樣的風險跟急性心肌梗塞或敗血症風險不相上下，而在加護病房中，則有高達70%的機率發生譫妄症，因此千萬不可輕忽此症狀的存在。
急性譫妄發生率高 譫妄評估及照護三部曲幫忙有鑑於急性譫妄發生率高，故加護病房團隊於111年4月成立譫妄小組，導入「譫妄評估及照護三部曲」，包括選定譫妄評估工具、評估臨床推展、發展及實施預防「譫妄照護策略-M.O.R.E ABCDEF(簡稱A2F)」，當病人因疾病嚴重度高送入加護病房治療時，倘若精神狀況有改變，護理師便能迅速使用此照護策略進行評估藥物及會診復健科介入早期下床策略，期望有效減少病人譫妄發生率。
譫妄照護策略-M.O.R.E A2F 減少發生機率柯雅婷說明，音樂陪伴(Music)於中午播放輕音樂讓病人知道現在為白天；報時系統(Oritention)在07:00、17:00報時，增進病人對時間的認知，同時，護理人員也會跟病人自我介紹，告知現在人在那裡、現在幾點，以提升病人定向感。介入睡眠措施(Rest)於07:00開燈、21:30熄燈，並統計病人睡眠時數以協助醫療團隊評估夜眠藥物的需求。
此外，於加護病房中提供小白板、iPad，提供合適的溝通工具(眼鏡和助聽器)，以利聽覺及視覺的刺激(Eye/Ear support)，進而有效降低病人譫妄發生率。
早期下床策略-ABCDEF 預防譫妄發生推動早期下床策略也是促進病人恢復健康重要的一環。柯雅婷表示，加護病房護理師於每天早上7點會關閉鎮靜止痛藥(Assess, Prevent, and Manage Pain)讓病人自睡眠中恢復清醒、另每日評估呼吸功能(Breathe)及早移除呼吸器使用、每日與醫師、藥師共同檢視病人用藥，避免使用易引發譫妄藥物(Coordination)、每班評估病人譫妄狀況(Delirium assessment)、推動早期復健下床(Early mobilization)邀請家屬一同參與病人下床復健運動及執行桌遊(Family engagement)。
值得一提的是，重症加護病房會客時，護理師會給家屬詳細的衛教，讓家屬理解譫妄症的發病原因及治療的方向，並一同協助四肢關節活動及床邊坐起，看似微不足道陪伴與照顧，卻是成功的關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60164
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