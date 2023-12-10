亞錦賽／辜仲諒：很可惜、差一點！ 好好檢討下一次一定拿冠軍
中華隊今（10日）在亞錦賽冠軍戰以0:1不敵日本，錯失挑戰2連霸機會，賽後頒獎大會上亞洲棒球總會會長暨中華棒協協會會長辜仲諒更致詞表示，「很可惜！很可惜！只差一點點，我也會加油，我想中華隊會好好檢討，不會放棄繼續努力，為球迷為國家爭取最高榮耀，下一次一定要拿冠軍。」
記者張志宇/綜合報導
辜仲諒會長在典禮上說道，「很可惜！很可惜！只差一點點，我也會加油，我想中華隊會好好檢討，不會放棄繼續努力，為球迷為國家爭取最高榮耀，再來我要恭喜日本隊得冠軍，我在這裡以一個主人的身份，這次共有海內外8支球隊來參加比賽，每支球隊都很盡力，最後還是感謝各位球迷的支持，在這麼漂亮的巨蛋比賽，要好好感謝台北市政府、感謝國家，感謝全體工作人員，我在這邊跟你們說謝謝，下一次中華隊一定要拿冠軍、台灣加油！」
此戰中華隊派徐若熙先發，日本隊則由左投加藤三範掛帥，前五局徐若熙投球表現還算穩定，共計投出8次三振，但日本三局下靠安打和中華隊失誤先馳得點。
打線部分，中華隊前五局皆有打者上壘，甚至推進至得點圈，但總是缺乏適時一擊，全場還出現3支雙殺打中斷攻勢，最終中華隊0比1敗給日本，無緣衛冕亞錦賽冠軍。
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