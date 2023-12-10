「幻藍小熊」隊長容容被求婚！熱情歌迷殺進簽唱會掏戒指
青春女團GENBLUE幻藍小熊從《未來少女》發跡，今（10）日首辦台北簽唱會，近千張的號碼牌瞬間被搶光。提及首次與歌迷近距離接觸難忘的事，隊長容容提到上周在台中場感受到歌迷熱情，「有一位粉絲直接帶了1枚可愛戒指跟我原地求婚！」不過她補充：「歌迷在幫我帶上戒指後，轉頭又幫XXIN（心茗）戴上了戒指！瞬間我們兩個變成戒指情人了，哈哈。」
記者羅凌筠／綜合報導
毓透露有歌迷想要送她一大批BL劇情的書籍漫畫，「粉絲很可愛，說我們去韓國時壓力會很大，看看BL相關的書是幫助消除壓力的好方法。」媛媛收到粉絲為她量身打造1塊「免欺金牌」的禮物，她笑說：「原因是我是團裡面的『團欺』（常被欺負開玩笑的那位），想說用這個金牌讓我高枕無憂，雖然好像沒什麼用，但這位粉絲真的可愛又好笑。」
值得一提的是，近期因為一連串的工作加上天氣變化，讓GENBLUE幻藍小熊的9位團員「集體」感冒，因為11、12月密集通告，讓她們足足快兩個月沒休假，不過年輕力盛、吃苦當吃補的她們當起彼此的「小天使」，相互叮嚀去看病吃藥，XXIN表示：「團員都很互相照顧，會提醒對方吃藥保暖、互相投餵保健食品，所以大家也都很快就調整回來了。」
《未來少女》的「少女見證人」導師歐漢聲（歐弟）特別為女孩們驚喜站台，並送上象徵「團結一心」的呼拉圈及船槳，祝她們在明年2月赴韓國當練習生拚出道時，能齊心協力面對挑戰、克服難關闖出一片天。人氣沸騰的GENBLUE幻藍小熊，將登上苗栗耶誕音樂會、台中水湳跨年晚會演出，明年1月28日受邀赴日本大型音樂祭之一「福岡音樂祭」表演。
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