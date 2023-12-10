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美麗島事件日「阿倍來開講」　民眾齊喊送郭倍宏進立院

▲郭倍宏宣布明天上午10將針對「監控」事件，他的競選團隊要去高市府走走並邀請支持者一起去散步。（圖／記者郭凱杰攝,2023,12.10）
▲郭倍宏宣布明天上午10將針對「監控」事件，他的競選團隊要去高市府走走並邀請支持者一起去散步。（圖／記者郭凱杰攝,2023,12.10）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第６選區立委候選人郭倍宏今(10)日「阿倍來開講」第五場適逢世界人權日及1979年美麗島事件爆發日，郭倍宏特別選在44年後的這一天，在美麗島雜誌社的原址，即他現今後援會總會會址來開講，郭倍宏第一句話就是問在場支持者怕不怕！台下支持者齊喊不怕！因為有你！郭倍宏立即回應，因為我們是勇敢的台灣人！

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▲「 阿倍來開講」現場支持者相挺，齊喊要將郭倍宏送入立法院。（圖／記者郭凱杰攝,2023,12.10）
▲「 阿倍來開講」現場支持者相挺，齊喊要將郭倍宏送入立法院。（圖／記者郭凱杰攝,2023,12.10）
「 阿倍來開講」的另一波高潮就是郭倍宏並藉此宣布明(11)日上午10將針對「監控」事件他的競選團隊要去高市府走走並邀請支持者一起去散步。

今天的「阿倍來開講」計有牧師羅仁貴、前立委陳永興、前台灣文學館館長鄭邦鎮、作家凌煙、立委陳陳椒華、台灣民意基金會董事長游盈隆等人現身為郭倍宏助講。現場更擠滿的支持者相挺，要將郭倍宏送入立法院。

前立委陳永興醫師更直接表示，明年1月13日的選舉，全台灣只有3個指標人物，第一是大家關心的賴清德會否當選？第二是南投的馬文君是否落選？出賣台灣的應該讓她落選，這考驗的是南投人的智慧；第三是最重要的指標人物郭倍宏是否會當選？他當立委，勝過立法院113個立委。

郭倍宏話鋒一轉立即反問民進黨總統候選人賴清德，2020年民進黨黨內總統初選時賴清德對於當年蔡英文總統動用國家機器跟監他表示不滿；郭倍宏向賴清德喊話：「將心比心吧，賴副總統！您曾公開向媒體抱怨國家機器干預你們黨內的總統初選，如今我受到行政、檢調聯手非法監控，豈不是你當年所受待遇的翻版。」

另外，郭倍宏辦公室也發出新聞稿指出，高雄市政府政風處一份查察賄選情資通報單內容「外洩」，顯示郭倍宏遭「監控」在經媒體報導後，已被形容為台版水門事件。選區的選民和支持者這兩天電話幾乎快打爆郭倍宏服務處，大家紛紛表達強烈的憤慨與支持，為了回應民意的需求，郭倍宏與競選團隊決定明早到市府「走走！」

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