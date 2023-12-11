中華泳協排名賽落幕　台灣王星皓200混奮力一搏仍未突破奧運障礙

我是廣告 請繼續往下閱讀
首屆「中華泳協排名賽」雖然正值台南全運結束後的一個月，大多數一線國手都處於休息期，但也正好是許多國、高中生新生代泳將挑戰一軍的最佳機會，今特別在男、女子400公尺決賽中，都是在最後100公尺才由今年全運金牌得主王星皓、陳思安反超16歲高一生謝佳霖、林佳嫻驚險保住金牌。
但王星皓、陳思安兩人都對後生晚輩的印象深刻，王星皓說：「我到高二才開始出成績，但很難得他(指謝佳霖)高一就有這樣成績，我自己也練過自由式，知道自由式要練得好，肯定要付出不少的訓練才得以達成。」陳思安也說：「學妹(指林家嫻)未來可期，她有天份又努力，我們可以互相學習，雖然總有一天會被超越，但我還是要繼續為下屆亞運的目標而努力！」
同樣是台中地主女將林姵彣今在女子50蛙以32秒17打敗西松高中范晴宇的33秒64摘金，但林姵彣有深刻體會說：「可能是因為剛走出疫情，大家整體成績成長得蠻恐怖的。」今年重獲新生的林姵彣，雖然在排名賽前三天才發燒，一直到比賽前一天退燒才決定參賽，但游出的成績還是讓她覺得滿意，她說：「雖然這次差一點沒辦法比，但以這樣的身體狀況竟還能游出接近全運31秒68，算是已經可以逐漸維持住這樣高檔的成績，接下來到明年5月前會將挑戰女子100蛙巴黎奧運A標為新的目標。」
相對於其他泳將都處於休息期，但從去年起為了拼亞運到今年台南全運後，王星皓還沒空休息喘息就又到香港接受移地訓練一個月，他說：「我喜歡那種按表操課的訓練方式，比起在台灣可以更專心於訓練。」
王星皓也試圖在男子200混中力拼奧運標，從蝶式一開始就領先所有選手，最終游出2分0秒96，遠遠優於今年台南全運的2分03秒21，達到巴黎運B標的2分01秒69，接近杭州亞運決賽的2分0秒15，但可惜還是沒能超越自己保持的全國紀錄1分59秒44，乃至於巴黎奧運A標的1分58秒15。
「現在感覺每比完一場比賽就覺得又少了一個機會。」看得出來王星皓一直在苦思達標、再破2分鐘內瓶頸的方式，他賽後反思說：「可能是備戰周期太短以及只維持1個月的訓練太短所至，今年因為賽事多，每每只準備了一個月就去比賽，感覺似乎要把備賽期再延長到半年，估計這樣可能到明年5月最後一次的奧運決選來做最後的孤注一擲才行。」
在女子100仰部份，今年台南全運這項目前二的陳思綺預賽放掉、吳以恩受傷請假後，成為新秀的天下，16歲高一生張雅佳以1分04秒35摘金，亞軍的林芷妍游出1分05秒93，更僅僅是一位新泰國中年僅13歲的國一生，摘金的張雅佳說：「可惜學姐吳以恩沒有參賽，但我還是以我個人紀錄為目標，期待明年全中運可以游進1分04秒內。」