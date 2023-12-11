國際移民節在台中！表彰10位新住民　林右昌：鼓勵追夢

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林右昌表示，目前因為婚姻來到台灣的新住民已經逼近58萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人，成為第三大族群，除婚姻移民，還有數十萬名來自世界各地的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、求學、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、科技經濟發展、長者照顧服務及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，也豐富了台灣社會的族群面容，特別感謝他們成就當前台灣社會榮景與獨特風貌，為台灣帶來源源不絕的新力量。
林右昌指出，內政部相當重視新住民相關權益，於今(112)年6月28日修正公布「入出國及移民法」，透過修法放寬外籍配偶因撫育未成年子女在台居留相關規定，以保障婚姻移民的家庭團聚權；同時也鬆綁停居留規定，簡化外國人申辦居留程序，以吸納更多優質人才來台；另一方面也增訂處罰不法態樣及提高罰則，相信一定更能兼顧人權保障及社會安全。
另外，內政部也設置新住民發展基金、海外培力計畫及獎助學金等方案，協助新住民培養一技之長，適應台灣社會，同時也結合跨部會資源，推動新住民及其子女築夢計畫及新住民子女國內培育營等輔導措施，培育新二代發揮語言優勢，邁向國際。
內政部表示，移民節睽違5年再次回到人文薈萃的台中，台中市政府民政局長吳世瑋及國立自然科學博物館副館長羅偉哲也到場共襄盛舉，當日活動特別表揚持續關心環境議題，並以《小島大歌》入圍金曲獎最佳原住民語專輯的柯二聽，以及成功研發出「水塔式尿壺」，降低被照顧者半夜如廁風險的咪雅等10位新住民及移工，誠摯感謝他們對台灣這片土地的付出及卓越貢獻。
內政部指出，今年移民節特別結合國立自然科學博物館新住民科學教育，展現多元文化學習成果，活動現場有異國風情舞蹈表演、主題式靜態成果展示及多元文化創意市集等逾50個攤位，讓民眾感受不同族群文化的精采內涵，展現新住民及新二代的藝術創作，並一解新住民朋友的思鄉之情。