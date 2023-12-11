野生莫文蔚現身街頭！主動蹲下合影5隻明星狗 53歲零修圖照曝光
53歲的歌手莫文蔚（Karen）出道30年，累積不少作品，更唱過〈慢慢喜歡你〉、〈陰天〉、〈忽然之間〉、〈廣島之戀〉等經典歌曲。日前民眾在香港街頭巧遇莫文蔚，該民眾帶著5隻柴犬，讓愛狗的莫文蔚主動蹲下與牠們合影，親切又沒巨星架子、狀態極佳，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
香港天后莫文蔚日前被網友捕捉到，現身香港街頭，網友在「小紅書」上發文透露，「哇，Karen忙完工作看到路人哥哥的一群小柴犬喜歡的不行，少女感十足的立即要拍照和小狗狗互動。還看到了Karen的老公也陪著。」有一名民眾飼養5隻柴犬，狗狗可愛的模樣累積不少粉絲，而牠們正是香港的柴犬明星「WE5」，牠們可是曾拍攝廣告的明星狗，莫文蔚見到本尊也被收服，興奮得蹲下與狗狗合照，天后零距離的舉動，又令她圈粉無數。
此外，莫文蔚在街頭被認出後，大批粉絲上前圍觀要簽名，她被拍到一一替粉絲簽名的畫面，照片中她身穿黑色T恤，依舊是纖細身材，長捲髮披散下來，女人味十足，網友紛紛表示，「53？？？這也就35啊！！！太年輕了！」、「他們都是怎麼抗衰老的，臉一點都不下垂」。
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