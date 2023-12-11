美女印尼新住民成總統即時口譯！曾赴英國唸研究所　精通三國語言

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在出席各項新住民活動時，林達總是以自信及親切的態度，為大眾介紹母國文化，令人印象深刻，在國立台灣博物館新住民服務大使期間，曾擔任活動主持人。此外，林達也獲聘為中央警察大學以及致理科技大學的印尼語講師，並曾於蔡總統接見「印尼國會台灣連線」訪問團時擔任通譯，這是自Covid-19疫情結束後，第一個由跨黨派議員共同組成的印尼訪問團到台灣訪問，坐在共同主席馬大倪（Mardani Ali Sera）與蔡英文總統的中間，擔任即時口譯的林達，雖然生平第一次很緊張，但是還是很精準地完成任務，深獲肯定。
林達表示很榮幸可以在這次的移民節獲選「優秀新住民」，她並感動地說道，台灣是個多元開放並充滿機會的土地，只要新住民朋友們勇敢跨出，就可以發光發熱。
台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署不僅十分重視新住民權益，對於其母國文化的推廣與形塑多元文化社會更是不遺餘力，所以每年12月都會盛大舉辦移民節活動，並表揚卓越新住民，感謝他們為台灣的貢獻與付出。
另外，明年總統及立法委員大選即將到來，近來賄選手法越來越多元，獲取投票權的新住民朋友也常是被行賄的目標，為守護我們的民主，留給子孫一個乾淨的選舉環境，遇到賄選情形請勇敢蒐證並檢舉，檢舉專線是0800-024-099撥通之後再按4，守護民主，你我共同努力。