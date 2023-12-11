MLB／世界大賽3連霸「福將」Will Smith 1年1.6億台幣轉戰皇家
根據大聯盟（MLB）在今（11日）透露，本季隨著德州遊騎兵奪冠的牛棚左投Will Smith，將以1年500萬美元（約1.6億台幣）、外加激勵獎金的合約，重返前東家堪薩斯皇家隊。
記者張志宇/綜合報導
左投Will Smith可說是大聯盟近年的福將，近3季只要「誰得Smith，就是得到冠軍」，Smith先在2021年在亞特蘭大勇士繳出生涯最佳的37次救援成功，並在同年隨隊捧起冠軍，收下生涯首枚冠軍戒指。
隨後在Will Smith在2022年加盟休士頓太空人，再度隨隊拿下世界大賽冠軍，完成「個人世界大賽2連霸」，本季以1年約加盟遊騎兵，整季80場出賽，拿下22次救援成功、防禦率為4.40，最後也順利隨著遊騎兵拿下創隊63年的首冠。
共計Will Smith生涯11季，累積33勝、41敗、113次救援成功、防禦率3.67，在季後賽則是有25場登板、生涯防禦率為2.91，根據美媒分析，因為皇家牛棚去年防禦率高達5.23，全聯盟僅優於科羅拉多洛磯，盼簽下老將Smith這位「最強福將」能夠發揮經驗、提升後援戰力。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁