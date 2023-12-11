今晚北台灣變天！入冬最強「極地大陸氣團」將抵達 台灣濕冷一週
中央氣象署表示，未來一週將會有2波東北季風增強，週末甚至可能會有冷氣團來襲，全台各地都將會有感降溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（11）日各地依然較為暖熱，入夜有鋒面掃過，一直到明（12）日東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，週六（12月16日）起，入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，台灣濕冷的天氣將持續一週。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日受「高壓迴流」影響，各地為晴時多雲，東半部有局部短暫的機率，整體來說「白天暖熱、早晚涼、日夜溫差大」；各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至31度、中部攝氏20至32度、南部攝氏20至33度、東部攝氏19至29度。氣象署也提醒，今天深夜到明晨鋒面尾端掃過台灣北部，台中以北將會有有短暫雨勢。
明日東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大。週三（12月13日）東北季風減弱，西半部晴朗、東偶局部短暫雨，氣溫回升。週四至週五（12月14日至12月15日）各地晴朗穩定，氣溫續升，白天「暖熱如春」。
週六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣雖僅受其邊緣的影響，仍將有近一週偏冷的天氣，尤其迎風面持續「濕冷」。最新各國模式模擬大都有「大陸冷氣團」的強度，部分模式甚至修強至「強烈大陸冷氣團」，但為7天之後，應持續觀察。