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62歲洗腎女罹患骨鬆全然不知　確診時脊椎已6處骨折

▲62歲洗腎女罹患骨鬆全然不知　確診時脊椎已6處骨折
▲62歲洗腎女罹患骨鬆全然不知　確診時脊椎已6處骨折

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】腎功能不佳加快骨質流失，長期洗腎務必注意骨頭健康！1名62歲女性腎衰竭病患，1周3次洗腎維持6年多，經常躺床容易全身痠痛，大多使用藥物緩解，但有次用藥止痛幾乎沒有改善，檢查發現脊椎有6處壓迫性骨折，骨密度T值-4.7，加上身高由152公分，下降至136公分，確診罹患骨質疏鬆症。

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腎臟功能異常血液鈣磷離子比例失衡　容易使骨密度快速下滑

長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院腎臟科主治醫師鄭本忠表示，骨鬆高風險族群可分兩大族群，首先是停經後女性，第二則是不分性別高齡長者，但腎臟、肝臟、子宮卵巢等器官功能異常，也會讓骨質快速流失，例如腎臟是調節血液鈣質與磷離子重要器官，皮膚經由陽光照射產生的維生素D需要經過腎臟轉化才會變成「活性維生素D3」，如果腎功能不佳也就嚴重影響骨頭健康。

鄭本忠提到，洗腎病患可能經常臥床，不容易注意到骨鬆常見矮與駝症狀，出現疼痛也不容易想到骨鬆，62歲個案在確診骨鬆前，疼痛指數高到8至9分，上下床都需要家人抱，當時都沒想到與骨鬆有關，確診後接受骨鬆藥物治療，疼痛指數下降至5分，也能夠自己下床坐上輪椅，活動力明顯改善。

腎臟病患骨年紀高於常人20歲　確診罹患骨鬆可先促進骨質生成

鄭本忠強調，洗腎病患因血液不容易留住鈣質，骨頭年紀常高於同歲族群約20歲，例如50歲洗腎病患，骨頭年紀恐怕已約70歲，但很多病人不知道腎臟病會影響骨質，等到骨折才恍然大悟，因此自己在診間經常提醒患者，最好規律接受DXA骨密度檢測，一旦確診骨鬆就要馬上用藥治療下降骨折危險。

鄭本忠說明，腎臟衰竭身體狀態本來就不好，再加上骨鬆影響，病患很容易長時間臥床，導致死亡率直線飆高，治療上除了穩定腎臟病外，也要加快提升與穩定骨質，目前針對骨鬆健保會先給付減少骨質流失藥物，但如果病人經濟能力可以負擔，可以先自費使用促進骨質生成藥物，加快骨質提升速度。

治療骨鬆最怕擅自停藥中斷治療　長期治療才能真正降低骨折危機

鄭本忠提醒，治療骨鬆很怕擅自中斷，讓好不容易上升骨質，短時間內打回原形，甚至比治療前更糟，許多自行停藥病患，以為不用繼續控制了，當骨折再發生才回到醫院而後悔，尤其腎臟病患者，用藥劑量要特別調整，須同時兼具維護腎臟與骨質，在醫生監控下才能讓骨質維持穩定，降低骨折風險。

鄭本忠也說，在2023年WCO-IOF-ESCEO大會中研究指出，美國Medicare大型醫療保險資料庫分析，約50萬接受藥物治療骨鬆病患，只要長期接受治療就能有效降低骨折風險，因此臨床上會不斷提醒病人，千萬不要任意中斷治療，就像治療高血壓與糖尿病一樣，一定要長期穩定用藥。

許多內科疾病都可能引發骨鬆　定期檢查才能及時掌控治療

鄭本忠呼籲，腎臟病雖同樣是骨鬆高風險，但許多患者都沒有相關概念，沒有好好保養與規律檢查，不知不覺就變成骨折高危險族群，其實不僅是腎臟病，免疫性疾病、甲狀腺功能亢進、乾癬、氣喘等多種內科疾病，治療藥物也容易讓骨鬆風險提高，不論主治醫師與病患，都要應該小心骨鬆危機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60191

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