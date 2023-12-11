▲62歲洗腎女罹患骨鬆全然不知　確診時脊椎已6處骨折

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腎臟功能異常血液鈣磷離子比例失衡 容易使骨密度快速下滑長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院腎臟科主治醫師鄭本忠表示，骨鬆高風險族群可分兩大族群，首先是停經後女性，第二則是不分性別高齡長者，但腎臟、肝臟、子宮卵巢等器官功能異常，也會讓骨質快速流失，例如腎臟是調節血液鈣質與磷離子重要器官，皮膚經由陽光照射產生的維生素D需要經過腎臟轉化才會變成「活性維生素D3」，如果腎功能不佳也就嚴重影響骨頭健康。
鄭本忠提到，洗腎病患可能經常臥床，不容易注意到骨鬆常見矮與駝症狀，出現疼痛也不容易想到骨鬆，62歲個案在確診骨鬆前，疼痛指數高到8至9分，上下床都需要家人抱，當時都沒想到與骨鬆有關，確診後接受骨鬆藥物治療，疼痛指數下降至5分，也能夠自己下床坐上輪椅，活動力明顯改善。
腎臟病患骨年紀高於常人20歲 確診罹患骨鬆可先促進骨質生成鄭本忠強調，洗腎病患因血液不容易留住鈣質，骨頭年紀常高於同歲族群約20歲，例如50歲洗腎病患，骨頭年紀恐怕已約70歲，但很多病人不知道腎臟病會影響骨質，等到骨折才恍然大悟，因此自己在診間經常提醒患者，最好規律接受DXA骨密度檢測，一旦確診骨鬆就要馬上用藥治療下降骨折危險。
鄭本忠說明，腎臟衰竭身體狀態本來就不好，再加上骨鬆影響，病患很容易長時間臥床，導致死亡率直線飆高，治療上除了穩定腎臟病外，也要加快提升與穩定骨質，目前針對骨鬆健保會先給付減少骨質流失藥物，但如果病人經濟能力可以負擔，可以先自費使用促進骨質生成藥物，加快骨質提升速度。
治療骨鬆最怕擅自停藥中斷治療 長期治療才能真正降低骨折危機鄭本忠提醒，治療骨鬆很怕擅自中斷，讓好不容易上升骨質，短時間內打回原形，甚至比治療前更糟，許多自行停藥病患，以為不用繼續控制了，當骨折再發生才回到醫院而後悔，尤其腎臟病患者，用藥劑量要特別調整，須同時兼具維護腎臟與骨質，在醫生監控下才能讓骨質維持穩定，降低骨折風險。
鄭本忠也說，在2023年WCO-IOF-ESCEO大會中研究指出，美國Medicare大型醫療保險資料庫分析，約50萬接受藥物治療骨鬆病患，只要長期接受治療就能有效降低骨折風險，因此臨床上會不斷提醒病人，千萬不要任意中斷治療，就像治療高血壓與糖尿病一樣，一定要長期穩定用藥。
許多內科疾病都可能引發骨鬆 定期檢查才能及時掌控治療鄭本忠呼籲，腎臟病雖同樣是骨鬆高風險，但許多患者都沒有相關概念，沒有好好保養與規律檢查，不知不覺就變成骨折高危險族群，其實不僅是腎臟病，免疫性疾病、甲狀腺功能亢進、乾癬、氣喘等多種內科疾病，治療藥物也容易讓骨鬆風險提高，不論主治醫師與病患，都要應該小心骨鬆危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60191
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