MLB／簽完大谷翔平道奇還想要山本由伸！美媒透露競爭者有這5隊
昨（10日）洛杉磯道奇（MLB）以10年7億（約220億台幣）帶回自由市場史上最大咖球星大谷翔平，有關自由市場其他球員的簽約消息也將活絡起來，根據大聯盟官方在今（11日）表示，道奇還有可能以銀彈攻勢繼續追求山本由伸，但目前競爭對手仍有紐約洋基、紐約大都會、波士頓紅襪、舊金山巨人與芝加哥小熊。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟記者Jon Heyman指出，山本由伸的價碼可能將接近3億美金，且道奇也是有可能得到他的球隊，他們兩人曾在2023世界棒球經典賽代表日本拿下冠軍，我認為這是有可能在發生的。
但大聯盟官網也透露，「隨著大谷翔平降臨洛杉磯，那些在爭奪戰失利的球隊，也會將目光轉向山本由伸，就包括小熊與巨人，然而洋基、大都會是早就在競爭者的行列中，當然紅襪也是不能忽視的，波士頓將補強右投視為今年休賽季首要的補強目標。」
山本由伸可說是近年日職最好的投手，山本由伸更在日職繳出「宰制性成績」，連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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