卡哇伊！橘色惡魔與雄中嗨跳日文版「心電心」 網友被萌翻
高雄市政府昨（10）日晚間特別在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦「橘色惡魔高校海風祭」，邀請橘高校吹奏樂部以及高雄5間參與演出的學校共襄盛舉，雄中學生即興上台演出日文版「心電心」，橘高校吹奏樂部學生也大方一起上台互動，超可愛畫面流出，讓粉絲被萌翻，大喊「卡哇伊」。
記者李琦瑋／高雄報導
「橘色惡魔高校海風祭」有將近500位學生參與，雄中學生即興上台演出日文版「心電心」，橘高校吹奏樂部學生也上台互動，學生之間在台前互相教學舞蹈動作，輕快舞步及活潑的互動氣氛立刻感染全場，大家紛紛跟著節奏拍手，現場氣氛嗨到不行，台日學生之間迅速建立好交情。
高雄市府提到，「橘色惡魔高校海風祭」讓台日學生玩得非常盡興，也交換彼此的社群及聯繫方式，相約未來高雄再見。
晚宴過後，高雄市府邀請學生走訪高雄市立圖書館總館，逾百位師生對於這座世界級的懸吊式綠建築感到好奇，館方則安排介紹講解，更特別送上國際繪本中心的L型資料夾以及明信片，歡迎橘高校師生的到來！
高雄市府表示，橘高校師生對於總圖內的自營品牌「生活索書號」感到驚喜，入口處的「生活索書號打卡大書」更已佈置大型聖誕花圈，讓師生提前感受聖誕節氛圍，吸引不少同學拍照打卡留念。「生活索書號」販售的各式文創商品也十分受歡迎，包括總圖意象明信片、Line貼圖聯名閱讀袋、考生系列以及悄悄話系列等文創小物，都讓學生愛不釋手。