少子化影響+1！韓濟州島採橘旺季「找無人」 高薪聘越南工幫忙
韓國少子化問題近年頻頻登上國際媒體版面，《紐時》專欄作家多塞特（Ross Douthat）甚至以《韓國正在消失嗎？》（Is South Korea Disappearing？）為題進行分析，示警未來韓國社會可能面臨的危機。有韓媒指出，韓國觀光勝地濟州島，也因為勞動力短缺，在採橘旺季面臨「找無人」的窘境，只能招募越南工人遠渡重洋幫忙，基本月薪相當於越南當地4倍薪水。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》報導，韓國人若在濟州島幫忙採收橘子，男性一般日薪約15萬韓元，女性約9.5萬韓元；而從越南來的臨時工，男性日薪約11萬韓元，女性7.5萬韓元，每月平均收入約為180萬韓元。
雖然賺得看似比韓國本地人少一點，語言溝通也有困難，但這個工資已比在越南高出4倍，所以大多數到濟州島工作的越南工人，都對這樣的待遇頗感滿意，還有人表示，除了生活費，剩下的錢都寄回越南老家，給身體不好的丈夫和3個孩子。
韓國全國農業合作社聯合會濟州分部會長尹在春，將外國來的季節性工人稱為「寶貴的客人」，還有濟州島當地的橘子園主聲稱，多虧這些遠道而來的越南工人，今年才能好好收穫橘子田。