NBA／詹皇到場見證Bronny在心臟驟停5個月後復出 開啟老爸模式
「詹皇」LeBron James愛子Bronny James在歷經心臟驟停大病的5個月後，今日隨南加州大學在對戰長灘州立大學的比賽中替補出場，得到了4分。看到兒子在比賽中有精彩的表現時，James也高興地起身慶祝。
記者黃建霖/綜合報導
上半場Bronny打了6分鐘，南加大以45:30領先進入中場休息，比賽中他還賞了沖向籃框的Jadon Jones一記「麻辣鍋」，蓋倫中心的球迷也為他大聲喝采，在父親LeBron James的注視下，他今晚出賽16分鐘，得到4分3籃板2助攻，可惜球隊在延長賽中以79:84落敗。
這場比賽中特別有意義的一刻，就是Bronny曾助攻Vincent Iwuchukwu扣籃，後者在他大一時也遭遇心臟驟停，上季他重返球場，並打了14場比賽，故事相當勵志。
LeBron James今晚是在國歌奏響前幾秒到達，他牽著女兒Zhuri的手進場，在經過在球場上奏國歌時排隊的球員時，他拍了兒子的屁股一下以示鼓勵。在Bronny一次急停命中三分球後，他也起身比出三分手勢，為兒子的表現感到驕傲。
Bronny今年在蓋倫中心訓練時突然心臟驟停，他被發現患有先天性心臟病，但可以透過治療好轉。近期他的個人醫生和南加州大學醫務人員批准他全面參加練習。此前，他只能進行重訓、有氧運動和投籃。