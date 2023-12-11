▲但願人「腸」久！不可不知的發炎性腸道疾病

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經常血便藏危機 及時就醫好處理發炎性腸道疾病(簡稱IBD)是一種慢性發炎性疾病，主要分為潰瘍性結腸炎及克隆氏症兩種型態。常見的症狀如腹痛、腹瀉、血便等，除了腸道發炎外，還可能有腸道外症狀，如關節炎、皮膚紅疹、紅斑、葡萄膜炎或虹膜炎等併發症。
北投振興醫院肝膽胃腸科何愛生醫師指出，衛福部資料顯示，自2015年至2023年短短八年間，罹患IBD的病例數突飛猛進，每年以超過7%的速度增長，而健保資料庫的重症卡不易確立，推估目前的統計數據可能只是冰山一角，許多患者並未被列計，實際人數可能更多。
何愛生醫師說，IBD好發於20至40歲青壯年族群，因與腸胃炎、腸躁症等症狀相似而容易被混淆，需要倚賴專科醫師排除其他腸胃道疾病，才能釐清真正病因。倘若當成普通腸炎醫治，未及時處理而延誤病情，其長期反覆發炎的情況可能會使腸道脹大，造成毒性腸道症，後續治療也將變得更加棘手，恐怕波及骨骼、中樞關節、皮膚、肝臟、膽管等部位而產生併發症，並且會增加罹患大腸癌風險。
病情反覆發作好懊惱 如何改善IBD？許多患者無奈反映，明明病情已經控制下來了卻又反覆發作，情況時好時壞變幻莫測。針對如此說法，何愛生醫師解釋，IBD治療會運用到的藥物包含：抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑以及生物製劑。第一線傳統藥物治療通常由抗發炎藥物開始，如病患處於急性期，為了加速疾病緩解，會搭配類固醇一起使用；若治療效果不彰，則會再加上免疫調節劑治療。
在接受傳統藥物治療後，如對傳統藥物產生副作用或仍無法有效控制病情，可申請生物製劑治療。許多中重度IBD病友接受生物製劑治療後，腸道潰瘍狀態及臨床症狀皆能達有感改善。建議與醫師加強醫病溝通，有助於找出最適合的治療組合，切勿擅自中斷用藥，以免控制理想的病情再度復發。
腸保健康平日飲食先顧好 醫推地中海飲食「廣泛而言，IBD也算是一種自體免疫疾病，因免疫細胞攻擊自己的腸道細胞所致。」何愛生醫師補充，由於飲食西化，生活環境及步調緊湊，加上工時長、生活壓力大，影響自身免疫力，都會提高罹患IBD的風險。
醫師呼籲，預防IBD應從生活做起，飲食方面，可遵循地中海飲食法：少吃紅肉、多吃蔬菜，適量補充堅果，有助於降低疾病發生率。提醒民眾，腸道發炎問題不容忽視，若有相關症狀應盡早就醫，目前已有許多專治IBD的肝膽腸胃科醫師可提供專業協助。
C-APROM/TW/ENTY/1016 DEC2023
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60173
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