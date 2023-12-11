徐若瑄曾被瞎罵「壞繼母」！遭誤會有親骨肉忘了她們真相曝光
徐若瑄昨（10）日宣布與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰離婚，震驚演藝圈，這也是李雲峰第２次離婚。李雲峰和前妻育有2個女兒，這讓徐若瑄一成為人妻，就得開始學著當「繼母」，做了種種努力、把她們視如己出，有時也會在社群分享與她們的生活點滴，後來兒子出生，就少了繼女們的動態，敏感網友竟質疑她「有親生兒子，就不愛繼女」，亂罵她是「壞繼母」，但事實上是因為她們進入青春期，會有所顧忌，被發上網頻率自然減少。
記者蔡依庭／綜合報導
李雲峰和第一任前妻育有2個女兒，與徐若瑄生了1個兒子。徐若瑄一結婚就要懂得如何當媽媽，為了與繼女們建立感情，她為了親自接送她們，特地去考駕照，還會有車上、睡前的談心時刻。當時，他們一家4口甚至一起睡長達半年，徐若瑄的目的就是希望繼女們不要覺得爸爸被搶走。
對她們而言「是多了個家人」，寫給徐若瑄的母親節卡片，稱她為「V媽」。徐若瑄本身就愛熱鬧，所以會常常舉辦家庭聚餐，然後同為女生，分享穿搭、保養、美妝更是母女倆的日常，從合照與互動來看，都像是閨密。但卻被愛找麻煩的網友，以徐若瑄「太少發文有關女兒們的文圖」為由，無端替她貼上「壞繼母」標籤，讓她深感無奈，只好說明背後真相。
她確實過往偶爾會在臉書分享和女兒的互動，但等到她兒子出生後，變成都是母子日常，少了曬繼女們的動態，被質疑她「有了親生兒子，就不愛繼女」，她只好解釋，因為女兒們進入青春期，為了她們的隱私並尊重她們，有關她們的照片及文章，都會經她們同意才po文，女兒們也會有自己的顧慮，所以頻率才會減少。
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