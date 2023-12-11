聯合抵抗中國霸凌！菲律賓邀請8國海巡 包括日本和美國
南海再爆衝突，菲律賓擬聯合八個國家進行海上巡邏，以抵制中國的霸凌。目前計畫爭取與美國、日本、法國等8國實施南海聯合巡邏，抵抗中國三番兩次的干擾與騷擾船艦的行為。
國際中心賴正琳／綜合報導
今年以來，在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對中態度轉趨強硬下，中國與菲律賓在黃岩島與仁愛暗沙等南海兩處海域的衝突，明顯迅速升高且次數頻繁。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）近日表示，菲律賓在與美國和澳洲11月底舉行聯合巡邏行動後，正考慮與更多國家採取聯合巡邏，以對抗中國挑釁，邀請國家包括日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國，都有可能加入聯合海巡。
《美國之音（VOA）》報導，菲律賓和法國國防部長在本月2日在馬尼拉簽署意向書，內容包括允許兩國軍隊進入對方領土；菲律賓與美國、澳洲也簽訂類似協定；最近還開始與日本就相互准入協定（RAA）進行談判，菲律賓海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）指出，菲律賓目前積極與美國和日本達成三邊合作架構，因為建立三邊制度將為安全合作提供更穩定的平台。
有別於前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）寧願因利益而擱置政治問題的親中路線，菲律賓總統小馬可仕的國防與外交政策，已轉向聯合以美國為首的民主國家，展開多邊合作。他多次強調雖然重視和中國的友好關係，但如果中國繼續在菲律賓專屬經濟區採取脅迫行為，馬尼拉就會採取一切必要手段捍衛國家利益。