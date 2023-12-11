▲機場檢出首例「黴漿菌」！10多歲男童自中國入境　疾管署：零星檢出不意外

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檢出首例黴漿菌感染 從中國入境已就醫治療疾管署公布，11月26日至12月6日四機場「定點監測、鼓勵採檢」共計採檢109人，其中有84人採檢陽性，分別為57例流感病毒、10例新冠病毒、7例腺病毒、3例鼻病毒、副流感病毒及一般冠狀病毒各2例、肺炎黴漿菌1例，有1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，1例同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒。
這也是實施採檢措施以來第一次檢驗出肺炎黴漿菌感染者。羅一鈞說明，這名肺炎黴漿菌感染個案為10多歲男童，12月4日自中國入境，在機場時因為有發燒症狀，因此接受採檢，並由檢疫人員提供就醫敬告單。
12月5日檢驗結果為「肺炎黴漿菌」陽性，當日已以電郵方式寄出報告通知，12月6日衛生局電訪追蹤，家屬表示個案入境隔日已至醫院就醫，診斷為上呼吸道感染，經過治療後已退燒、自述身體好多了。
零星檢出黴漿菌不須意外 目前流行仍以2病毒為主針對機場採檢執行近兩週以來驗出首例兒童肺炎黴漿菌感染個案，疾管署表示有零星檢出並不意外，個案為輕症、就醫後症狀已改善，整體黴漿菌在機場採檢佔比僅1.2%，目前仍以流感和新冠為主要檢出病原體。
根據疾管署資料顯示，目前定點監測檢出陽性仍以流感（67.8%）、新冠（11.9%）為主。此外，羅一鈞表示，中國目前呼吸道疫情已轉為流感為主，黴漿菌呈下降趨勢，且歐美東南亞等地的新冠疫情也在升溫。
因此，疾管署提醒，民眾出國前應盡早接種接種流感及新冠XBB疫苗，並注意勤洗手、戴口罩等防護措施，而機場鼓勵採檢措施仍將持續執行，目前預計會維持相關措施至春節期間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60194
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