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機場檢出首例「黴漿菌」！10多歲男童自中國入境　疾管署：零星檢出不意外

▲機場檢出首例「黴漿菌」！10多歲男童自中國入境　疾管署：零星檢出不意外
▲機場檢出首例「黴漿菌」！10多歲男童自中國入境　疾管署：零星檢出不意外

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】近期中國傳出多重呼吸道疾病疫情，因此台灣自11月26日起實施四機場定點監測，鼓勵有相關症狀的中港澳入境民眾進行採檢。疾管署12月8日公布最新採檢結果，首度檢出「黴漿菌」兒童感染個案。對此，疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署認為有零星檢出，並不意外。

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檢出首例黴漿菌感染　從中國入境已就醫治療

疾管署公布，11月26日至12月6日四機場「定點監測、鼓勵採檢」共計採檢109人，其中有84人採檢陽性，分別為57例流感病毒、10例新冠病毒、7例腺病毒、3例鼻病毒、副流感病毒及一般冠狀病毒各2例、肺炎黴漿菌1例，有1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，1例同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒。

這也是實施採檢措施以來第一次檢驗出肺炎黴漿菌感染者。羅一鈞說明，這名肺炎黴漿菌感染個案為10多歲男童，12月4日自中國入境，在機場時因為有發燒症狀，因此接受採檢，並由檢疫人員提供就醫敬告單。

12月5日檢驗結果為「肺炎黴漿菌」陽性，當日已以電郵方式寄出報告通知，12月6日衛生局電訪追蹤，家屬表示個案入境隔日已至醫院就醫，診斷為上呼吸道感染，經過治療後已退燒、自述身體好多了。

零星檢出黴漿菌不須意外　目前流行仍以2病毒為主

針對機場採檢執行近兩週以來驗出首例兒童肺炎黴漿菌感染個案，疾管署表示有零星檢出並不意外，個案為輕症、就醫後症狀已改善，整體黴漿菌在機場採檢佔比僅1.2%，目前仍以流感和新冠為主要檢出病原體。

根據疾管署資料顯示，目前定點監測檢出陽性仍以流感（67.8%）、新冠（11.9%）為主。此外，羅一鈞表示，中國目前呼吸道疫情已轉為流感為主，黴漿菌呈下降趨勢，且歐美東南亞等地的新冠疫情也在升溫。

因此，疾管署提醒，民眾出國前應盡早接種接種流感及新冠XBB疫苗，並注意勤洗手、戴口罩等防護措施，而機場鼓勵採檢措施仍將持續執行，目前預計會維持相關措施至春節期間。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60194

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