歐德集團、優渥實木獲2023連鎖業優良店長　展現品牌優質實力

因疫情及數位轉型所改變的消費習慣，考驗身負領導的店長，應變危機的能力，台灣家居業領導品牌歐德傢俱：內湖店何保宏、新莊幸福館邱鈺珊、中壢店謝明治、竹南店曾有志、樹林店陳韋齊、台中西屯店蔡汯瑾、高雄博愛店顏啟畯及優渥實木高雄左營店邱君琦等八位，獲2023台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)優良店長獎肯定。
新莊幸福館店長邱鈺珊，於歐德傢俱服務11年，連續8年獲得菁英設計師獎項，屢次締造集團紀錄，藉由一路經驗所學傳承打造優質團隊，帶領旗下團段許創佳績。中壢店店長謝明治任職於平鎮店時已獲得優良店長獎項，調任中壢店後再次展現專業管理能力和卓越團隊合作精神，贏得了公司的高度讚譽，出色表現讓他再度獲獎。
內湖店店長何保宏、樹林店店長陳韋齊、竹南店店長曾有志，不忘當初踏入室內設計業的初衷，以身作則，重視每位團隊夥伴，對於公司所交付的任務更是使命必達。西屯店店長蔡汯瑾，對於公司所交付的任務使命必達，10月甫開幕的西屯店在從規劃至施工一手包辦，在短短的2個月內達成，完成不可能的任務。高雄博愛店店長顏啟畯，則是獲獎店長中年資最高的，在17年的任職生涯，除了重視與客戶之間的溝通和了解，滿足客戶個性化的需求外，更注重團隊內部的培訓與提升，傳承公司文化不遺餘力。
優渥實木高雄左營店店長邱君琦，以卓越業績連年榮獲菁英設計師獎項。在數字成績及客戶服務上備受讚譽，更是多次被評比為最佳服務設計師。以親切且專業態度贏得客戶高度信任，以卓越領導力帶領團隊多次獲最高榮譽。成功開立高雄左營店展現非凡決心和才華，無疑是公司不可或缺的人才之一。
台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢表示：「在競爭激烈的商業世界中，彼此之間是共生共存、共享共榮，透過不同行業間的交流學習，汲取經驗，促進進步」，勉勵所有與會者。歐德傢俱、優渥實木已孕育出92位優良店長，其中8位獲傑出店長肯定。面對新時代的消費行為，莫忘真誠初心，保有溫度的服務更重要，歐德集團持續以order your life使每個家庭都能享有最美好的居家環境而努力。
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