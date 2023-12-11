擔任金管會主委最久！黃天牧任期到明年5月19日 自曝最想做這事
黃天牧是目前任期最久的金管會主委，不過，他今（11）日在立法院財政委員會表示，自己的任期只到明（2024）年5月19日，引發立委關注，進一步追問在5月19日前最想做什麼事？黃天牧回應表示，就是「穩定資本市場」，並強調影響股市的因素很多，包括基本面、上市櫃體質、產業政策、貨幣政策、國際政經情況變化，只是看成分的多少。
記者顏真真／台北報導
今日是黃天牧在財委會這會期最後一次赴立法院針對「開放銀行（Open Banking）政策之回 顧與展望及純網銀、純網保之發展與挑戰」進行專題報告。不過，國民黨立委賴士葆關注黃天牧的金管會主委任期，黃天牧也證實，他的任期到明年5月19日，賴士葆進一步追問，他在任期屆滿前，最想做的一件事情是什麼？
黃天牧回應表示，就是「穩定資本市場」。他也談到，影響股市表現最大因素，就是「基本面」，即上市櫃體質好不好，當然，產業政策、貨幣政策、國際政經情況變化也都會影響，只是成分的多少而已，這因素很多。
不過，賴士葆提到，近期現任副總統、也是民進黨2024年總統候選人賴清德指稱台股超過港股的原因是「台灣有主權香港沒有」，但若用ChatGPT來搜尋顯示，台股超過港股表現與台灣主權無直接關聯，他質疑主權獨立國家會不會影響股市表現？對此，黃天牧僅表示，「我們一向都是主權獨立國家，股市基本上就是一個國家經濟發展櫥窗。」
賴士葆進一步指出，賴清德稱台灣經濟果實全民共享，香港沒有，這也不符合現狀，台灣受僱人員薪資占GDP逐年下降至43%，歐盟、美國、日本都大於50%，韓國逼近50%，台灣68%勞工領不到平均薪資，這都是事實，不要把台股與台灣主權綁在一起。