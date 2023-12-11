獨家代工沒了？輝達暗示下世代晶片找英特爾 台積電股價不受影響
AI晶片大廠輝達一舉一動受到關注，有外媒報導，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）對外暗示，輝達不排除委由英特爾代工生產新一代晶片，這意味著台積電獨家代工將被打破。而今（11）日台積電股價不受影響，早盤漲4元，來到574元附近，漲幅0.4%。
記者許家禎／台北報導
科技媒體 Wccftech引述韓媒Sedaily報導，表示輝達財務長柯蕾絲在最近的瑞銀全球科技大會被問到，是否考慮採用英特爾晶圓代工服務來做下世代晶片，柯蕾絲回應台積電是很出色的公司，但輝達有很多晶圓代工夥伴，包括三星也是，輝達樂見有第三家，暗示將委由英特爾代工生產晶片。
業內人士表示，輝達想打造更豐富與分散風險的晶圓代工夥伴生態系，因此對英特爾抱持開放的態度。事實上，輝達執行長黃仁勳今年5月底來台時，媒體針對地緣政治風險提出疑問，黃仁勳就表示輝達供應鏈與製造多元，因此會找台積電、三星、英特爾代工。
黃仁勳指出，目前輝達的H100繪圖處理器是由台積電代工生產，部分產品由三星代工生產，後續也將委由英特爾代工。至於下世代AI晶片，黃仁勳雖指出會找台積電代工，但也坦言對與英特爾合作抱持開放的態度。
台積電對此消息並無評論，但今日台積電股價不受影響，早盤漲4元，來到574元附近，漲幅0.4%。台積電日前化解美國亞利桑那州廠的勞資爭議後，日本熊本廠也有好消息，傳台積電計畫明（2024）年2月下旬為熊本廠舉行開幕典禮。