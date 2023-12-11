橘色惡魔快閃演出！上千粉絲擠爆承億酒店、9歲小鐵粉前一天就到

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還有一位就讀國小3年級的小弟弟，昨天在家長陪同鼓勵之下，提早到承億酒店1樓守候，並以薩克斯風吹奏聖誕樂曲給心目中的偶像。
文化總會指出，昨晚橘色惡魔們回到飯店稍作休息時，一直聽到旁邊傳來悅耳的音樂，原來是這位小弟弟特地守候在飯店外，為橘色惡魔吹奏經典聖誕歌曲〈We Wish You a Merry Christmas〉。
文化總會提到，京都橘學園前理事長梅本裕被這優美的樂聲吸引，特地上前鼓勵小弟弟，誇他吹得非常棒，希望他可以繼續學習，梅本裕也受邀在弟弟的薩克斯風上簽名留念。
小弟弟說，他今年國小3年級，學薩克斯風1年了，夢想是6年後去就讀京都橘高校！
橘色惡魔今早快閃演出，帶來uptown funk、Sing Sing Sing這2首精彩歌曲，整齊劃一的隊形，搭上專業演奏，與滿滿的青春活力，讓粉絲看得相當過癮，表演結束後，現場觀眾報以熱烈掌聲，一起對橘色惡魔大喊，「すばらしい～（太厲害了）」，並在主持人引導下，用日文說期待下次再見。
承億酒店總經理戴淑玲今天在橘色惡魔演出後，特地送上繡有每一位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃「憨吉」，還有台灣名產珍奶。
橘色惡魔今天高雄行結束後，將北返入住汐止的富士大飯店，並參與由玉山銀行、Kenji健司及富士大飯店共同主辦的「歡迎京都橘高等學校吹奏樂部晚宴」。