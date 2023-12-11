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橘色惡魔快閃演出！上千粉絲擠爆承億酒店、9歲小鐵粉前一天就到

▲橘色惡魔今（9）日早上快閃高雄承億酒店，上千粉絲搶看。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔今（9）日早上快閃高雄承億酒店，上千粉絲搶看。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／綜合報導

日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」昨天在高雄時代大道演出，吸引8.5萬人到場觀賞，今（11）日早上915分在高雄承億酒店1樓戶外廣場加碼快閃演出，一連帶來2首曲目，吸引上千粉絲擠爆現場，一睹橘色魅力！

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▲橘色惡魔快閃高雄承億酒店。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔快閃高雄承億酒店。（圖／文化總會提供）
今早快閃承億酒店是橘色惡魔在高雄的最後一場演出，即使現場場地不大，也吸引眾多粉絲一早就前往酒店一樓中庭卡位，欣賞橘色惡魔整齊的陣容、一致的吹奏水準，有民眾一早6點多就前來，也有民眾昨天剛去看完夢時代演出，但不過癮，今天再前來「回味」。

▲橘色惡魔今早快閃高雄承億酒店，9歲小鐵粉前一天就到酒店1樓守候，並以薩克斯風吹奏聖誕樂曲給心目中的偶像。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔今早快閃高雄承億酒店，9歲小鐵粉前一天就到酒店1樓守候，並以薩克斯風吹奏聖誕樂曲給心目中的偶像。（圖／文化總會提供）
還有一位就讀國小3年級的小弟弟，昨天在家長陪同鼓勵之下，提早到承億酒店1樓守候，並以薩克斯風吹奏聖誕樂曲給心目中的偶像。

▲橘色惡魔快閃演出，上千粉絲擠爆高雄承億酒店。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔快閃演出，上千粉絲擠爆高雄承億酒店。（圖／文化總會提供）
文化總會指出，昨晚橘色惡魔們回到飯店稍作休息時，一直聽到旁邊傳來悅耳的音樂，原來是這位小弟弟特地守候在飯店外，為橘色惡魔吹奏經典聖誕歌曲〈We Wish You a Merry Christmas〉。

文化總會提到，京都橘學園前理事長梅本裕被這優美的樂聲吸引，特地上前鼓勵小弟弟，誇他吹得非常棒，希望他可以繼續學習，梅本裕也受邀在弟弟的薩克斯風上簽名留念。

小弟弟說，他今年國小3年級，學薩克斯風1年了，夢想是6年後去就讀京都橘高校！

▲橘色惡魔快閃承億酒店，一連帶來2首曲目。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔快閃承億酒店，一連帶來2首曲目。（圖／文化總會提供）
橘色惡魔今早快閃演出，帶來uptown funk、Sing Sing Sing這2首精彩歌曲，整齊劃一的隊形，搭上專業演奏，與滿滿的青春活力，讓粉絲看得相當過癮，表演結束後，現場觀眾報以熱烈掌聲，一起對橘色惡魔大喊，「すばらしい～（太厲害了）」，並在主持人引導下，用日文說期待下次再見。

▲橘色惡魔快閃高雄承億酒店，展現滿滿的青春活力。（圖／文化總會提供）
▲橘色惡魔快閃高雄承億酒店，展現滿滿的青春活力。（圖／文化總會提供）
承億酒店總經理戴淑玲今天在橘色惡魔演出後，特地送上繡有每一位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃「憨吉」，還有台灣名產珍奶。

橘色惡魔今天高雄行結束後，將北返入住汐止的富士大飯店，並參與由玉山銀行、Kenji健司及富士大飯店共同主辦的「歡迎京都橘高等學校吹奏樂部晚宴」。

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