「這個世代」黃捷、吳沛憶、賴品妤熱舞 王彩樺、閃靈熱血飆唱
由吳崢、吳沛憶、苗博雅、黃捷、賴品妤及曾玟學等6位立委候選人組成的「這個世代」連線，在昨（10）日晚間舉辦未來專場演唱會，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎等金獎陣容助拳，活動也吸引杜汶澤、法律白話文運動、敏迪選讀、反正我很閒等近50名KOL及滿場近六百名支持者朝聖。
記者鄭婷襄／綜合報導
黃捷特別扮成「超商妹」與「山道猴子」作者Eric合體，上演莫忘初衷的精彩對白，黃捷還原《山道猴子的一生》中經典對白：「寶貝，你欠我的錢，什麼時候要ㄏㄞˊ」，並以還原度100%的服裝，甚至連對白的聲線、口吻都讓網友笑翻「這是超商妹本人吧！」
壓軸演出由王彩樺帶領黃捷、吳沛憶、賴品妤大跳「保庇舞」，最後更被加碼喊「安可」，王彩樺現場也點名三位候選人來段solo，黃捷、吳沛憶、賴品妤立即隨音樂馬上跳起舞，最後還擺出女團合體照，讓觀眾大飽眼福，林昶佐則在一旁笑稱「我真的很佩服他們，我覺得選舉好辛苦」，逗樂全場。
黃捷表示，這個舞步不難學，但因為沒有什麼時間練習走位，其實練習時間非常有限，但跳完總算也如釋重負，且當下跳的很開心、滿足，除了希望這首歌能保庇大家，也希望保庇候選人都能順利進入國會。
黃捷說，有別於傳統競選場合，未來專場演唱會就是希望讓所有世代共同參與，所以邀請每個世代、族群所喜歡的創作者、表演者，透過舞蹈、唱歌、脫口秀等方式演出，並且傳達理念，最重要的是進一步認同他們對台灣民主的追求，過程中有詼諧，也有價值，希望大家可以與他們、與台灣，共同走在一起。