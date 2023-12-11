大明高中創校「59風華喜迎60」 600校友「回娘家」歡慶
台中市大明高中創校於1964年，適逢創校「59風華、喜迎60」週年，特以「大明創校一甲子 永續辦學再百年」為主題，展開一系列歡慶60週年校慶活動。最特別的是，日昨在大里校區中天樓席開60桌，號召600名歷屆校友「回娘家」，有滿頭華鬆的老校友，也有不少社會菁英，老少相聚一堂話當年，重溫往日歡樂歲月。
記者金武鳯/台中報導
走過一甲子，大明高中畢業校友逾8萬多人，遍佈各行各業，不乏各領域翹楚，見證大明辦學績效卓越，為國家社會培育優秀人才。此次舉辦懷舊餐敘，報名踴躍，600名額轉眼秒殺，大明校友相約返校，凝聚團結能量，一起見證大明辦學一甲子的風華昇轉。
餐會一開始播放精心製作的「創校一甲子風華」影片揭開典禮序幕，譜出大明學子青春共同記憶，諸如生活教育、國際視野、美學品味與師生教學相長的美好樂章，同時也忠實呈現大明高中過去、現在的教育用心以及未來的發展願景！
餐會過程為了讓與會嘉賓、校友回味當年在大明學習時的歡樂時光，安排了許多的意外驚喜，例如「幸運大輪盤」：師生的藝術創作讓幸運的來賓典藏；「Bingo大明」校園景致猜一猜、「時光走廊」的高中制服、人形立牌與畢業紀念冊，勾起無限同窗青春回憶！會場同時復刻當年獨步全台高中的「大明美食街」，邀請三商巧福、頂呱呱美食餐廳回來，讓校友們吮指大讚、回憶年少青春滋味。
餐會最後由600名校友師生齊唱校歌，氣氛飆到最高點。在場校友紛紛倡議，明年適逢60週年校慶，要結合歷屆校友、家長、師生與教育夥伴等眾人之力，為大明潭子七公頃美學新校區、百年教育園區，矗立一座代表薪火相傳的藝術雕塑，獲得熱烈迴響！