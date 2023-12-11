連麝香葡萄都「山寨」！中國翻種「年省百億」權利金　日本：無良

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一名在長野縣上田市種植麝香葡萄的果農中村由紀表示，「晴王麝香葡萄」最厲害之處在於，每顆葡萄果粒都很大，很甜又不膩。不過中村由紀原先想將麝香葡萄出口到香港或泰國等地方，卻發現當地民眾可以在網路上找到來自中國和韓國種植的山寨版「晴王麝香葡萄」，售價還比日本便宜得多。
中國和韓國將晴王麝香葡萄成功翻種到各自的國家，生產出外觀和味道幾乎一樣的葡萄，儘管相比較之下品質仍有差異，但「正版麝香葡萄」的價格卻是「山寨版」的兩到三倍。早在2016年就在中國發現了第一個山寨版「晴王麝香葡萄」，先前曾有日本媒體報導，中國將「山寨版麝香葡萄」改名稱為「陽光玫瑰」、「香印翡翠」進行販售，「在日本高級百貨公司內，這種麝香葡萄1公斤要價1萬日圓以上，但到了中國，1公斤只要400到600日圓」。
報導指出，由於日本並沒有在國際規則規定的期限內在國外註冊此葡萄品種，導致沒有合法途徑強迫中國或韓國停止種植麝香葡萄或支付智財權的使用費用。日本生產商因「因為天真犯了大錯」，沒有想到其他國家會有翻種晴王麝香葡萄的想法。日本農業部也坦言，很難讓農民意識到應該將水果與智財權掛鉤。
由於中國檢疫規定非常嚴格，日本無法將葡萄出口到中國。但如果北京承認日本具有「晴王麝香葡萄」的專利權，每年可能需要支付給日本超過100億日元的權利金。
除了晴王麝香葡萄之外，日本的草莓、櫻桃、柑橘類水果都有被國外翻種的現象，這也使得他們發現智財權的重要性。另外，為避免同樣情事再度發生，自2020年起，日本禁止將其境內受保護品種的種子和幼苗帶到國外，否則將面臨最高10年有期徒刑的嚴厲處罰。