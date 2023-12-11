愛國者治港大旗下　香港區議會選舉投票率僅27.54%

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在「反送中」運動及「港獨」冒起之後，香港實施了國安法，又修改了立法會和區議會的選舉制度，目的是只讓愛國者參選並進入管治架構，以符合北京中央所訂定的「愛國者治港」原則。
在這個原則之下，泛民人士包括民主黨派遣的參選代表，全部未能通過層層篩選關卡，香港明報報導本屆是民主派38年來首次「缺席」區選。
也因此，這次參選的人，無論屬於甚麼黨派抑或是獨立參選，都可以被視為「愛國愛港」陣營，都是支持政府的建制派。在黨派方面，本屆參選代表主要來自民主建港協進聯盟、新民黨、工會聯合會、自由黨和經濟民生聯盟。
經修改後的本屆區議會選舉，全部議席由479席減至470席，當中直選議席更由450席銳減至88席，由44個選區選出，每區2席。
此外，本屆區議會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然（保障）議席。
上屆區議會於2019年底舉行，泛民挾著「反送中」的氣勢大獲全勝，建制派大敗；泛民在452席民選議席中拿下388席，比例達85.9%，而建制僅拿下59席，僅占13%。
上屆投票率超過70%，主因是受「反送中」氛圍影響，被視為一次例外。相對之下，2011和2015年的選舉投票率分別是41.4%及47%。
在歷屆區議會選舉中，民建聯一直取得較多議席，在本屆選舉中，民建聯在地區委員會界別選舉中取得68席，在各黨派中奪得最多議席。
在地方直選中，民建聯取得41席、工聯會取得18席，而新民黨只有5席、經民聯4席。
區議員4年一任，本屆新當選議員預定明年1月上任。（編輯：唐佩君）1121211