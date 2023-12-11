亞錦賽／中華隊主場壓力大易失常？主砲廖健富點落敗關鍵原因

亞錦賽／陳聖平小聯盟沉浮磨練心態！今年升2A　來自名校成德高中

▲亞錦賽冠軍戰中華隊陳聖平9局上代打，敲出界外全壘打，最終吞下再見三振，但也讓更多球迷因此認識他。（圖／記者陳明中攝）
▲亞錦賽冠軍戰中華隊陳聖平9局上代打，敲出界外全壘打，最終吞下再見三振，但也讓更多球迷因此認識他。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/綜合報導

旅美好手陳聖平今年入選中華隊亞錦賽陣容，也隨隊參與了大巨蛋歷史性啟用後首次國際賽，這一屆賽會他的發揮機會不多，不過也有亮眼時刻。這位23歲的內野好手，今年在升上美國職棒2A，共出賽18場，累計43打數，有10支安打和2發全壘打。

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中華隊昨日以0:1不敵日本隊，不過最後代打上陣的陳聖平和對方投手纏鬥10球，還敲出威脅性十足的「界外全壘打」，引起外界質疑「為何不用他」的聲音。

儘管最後遭到三振，成為中華隊本屆比賽最後一位打者，他也因此難過地流下眼淚、認為對不起球迷，但外界對於他的表現都給予好評。希望他返美之後能延續出色的打擊表現。

事實上，陳聖平本屆賽會開打前狀況不錯，在11月18日的大巨蛋首場公開測試賽時，敲出這座球場歷史性的第一發全壘打（並非正式比賽首轟），球還被遠雄集團收回去作紀念。

畢業於名校成德高中　與響尾蛇簽約前往美國追夢

成德高中陳聖平（圖／記者劉祐廷攝）
陳聖平在從成德高中畢業後，前往美國追夢。（圖／記者劉祐廷攝）
來自台東縣的陳聖平，為出身於台灣的阿美族棒球選手，過去就讀於桃園市錦興國小以及桃園市光明國中，青棒時期進入棒球名校成德高中，畢業後曾考取國立清華大學運動科學系後休學，前往美國追夢。

2019年7月，陳聖平正式和美國職棒亞利桑那響尾蛇隊簽約，簽約金為30萬美元，他也是該隊繼黃暐傑、林凱威及林家正之後的第4位台灣選手，守備位置為游擊手。

小聯盟上下沉浮、考驗心態調適　陳聖平今年在終於升上2A

成德高中陳聖平（圖／記者劉祐廷攝）
今年是陳聖平旅美生涯第5年，開季從高階1A出發，雖然一度被降到新人聯盟，但在8月時順利升上2A。（圖／記者劉祐廷攝）
今年是陳聖平旅美生涯第5年，開季從高階1A出發，雖然一度被降到新人聯盟，但在8月時順利升上2A，總計他今年在小聯盟各層級出賽86場，敲出6轟，打擊率為2成27。

談到今年在小聯盟經歷上下起伏，陳聖平認為這對自己心態的調整學到很多， 2A可能一個禮拜就出賽1、2場，高階1A幾乎每天上，你會覺得今天打不好沒關係，明天還有；而2A可能一個禮拜就出賽1、2場，你可能今天打不好，明天就沒比賽了。所以比賽前會做更多準備」。

這一段歷練，也讓陳聖平的心理素質更成熟，本屆在大巨蛋參加亞錦賽，雖然最終沒能和中華隊一起獲得完美結局，但也讓國內球迷更認識他，國際賽的經驗或許也能夠幫助他回到美職後有所突破。

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