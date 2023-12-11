亞錦賽／陳聖平小聯盟沉浮磨練心態！今年升2A　來自名校成德高中

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儘管最後遭到三振，成為中華隊本屆比賽最後一位打者，他也因此難過地流下眼淚、認為對不起球迷，但外界對於他的表現都給予好評。希望他返美之後能延續出色的打擊表現。
事實上，陳聖平本屆賽會開打前狀況不錯，在11月18日的大巨蛋首場公開測試賽時，敲出這座球場歷史性的第一發全壘打（並非正式比賽首轟），球還被遠雄集團收回去作紀念。
畢業於名校成德高中 與響尾蛇簽約前往美國追夢
來自台東縣的陳聖平，為出身於台灣的阿美族棒球選手，過去就讀於桃園市錦興國小以及桃園市光明國中，青棒時期進入棒球名校成德高中，畢業後曾考取國立清華大學運動科學系後休學，前往美國追夢。
2019年7月，陳聖平正式和美國職棒亞利桑那響尾蛇隊簽約，簽約金為30萬美元，他也是該隊繼黃暐傑、林凱威及林家正之後的第4位台灣選手，守備位置為游擊手。
小聯盟上下沉浮、考驗心態調適 陳聖平今年在終於升上2A
今年是陳聖平旅美生涯第5年，開季從高階1A出發，雖然一度被降到新人聯盟，但在8月時順利升上2A，總計他今年在小聯盟各層級出賽86場，敲出6轟，打擊率為2成27。
談到今年在小聯盟經歷上下起伏，陳聖平認為這對自己心態的調整學到很多， 2A可能一個禮拜就出賽1、2場，高階1A幾乎每天上，你會覺得今天打不好沒關係，明天還有；而2A可能一個禮拜就出賽1、2場，你可能今天打不好，明天就沒比賽了。所以比賽前會做更多準備」。
這一段歷練，也讓陳聖平的心理素質更成熟，本屆在大巨蛋參加亞錦賽，雖然最終沒能和中華隊一起獲得完美結局，但也讓國內球迷更認識他，國際賽的經驗或許也能夠幫助他回到美職後有所突破。