不認同蔡英文兩岸關係和內政處理 柯文哲：兩岸應該採取風險管理
民眾黨總統候選人柯文哲今（11）日親赴中選會抽籤，總統大選抽到1號，在會後聯訪時，被問及日前喊出外交會遵循總統蔡英文路線，但又不贊同蔡總統的兩岸關係和內政處理，柯文哲強調，兩岸不用搞成僵局，台灣要有能力應對中國對台的野心，兩岸應該採取風險管理。
記者邱新博／台北報導
柯文哲日前曾經喊出外交路線要遵循蔡英文路線，後續又說誰來做都一樣，昨日則表示，不贊同蔡總統的兩岸關係和內政處理，認為必須回到中間理性路線。對此，柯文哲說，兩岸不用搞成僵局、要有智慧，中國對台一定有領土野心想法，台灣也要有能力應對，指出2018年中美對抗，美國國家戰略叫脫勾，到今天美國國家戰略已經改變成風險管理。
柯表示，同樣台灣對中也一樣，完全脫鉤不可能，但目前不來往、不講話不對，交往過程要有風險管理概念，這樣就對了，至於內政「明白講不要貪污就好」。
至於副手吳欣盈目前因參加COP28，已經許久沒有在國內選戰露面，回國後要不要趕快加入選戰？柯文哲說，到國外去也是為台灣做事，要競選，但就職務上該做的工作還是要優先；而媒體續問有外國籍網紅到吳欣盈老公豪宅前直播，說「把國家還給你」是還給吳欣盈跟財團？柯文哲回應，「嫁給有錢人不是她的錯，先生有豪宅也不知道多豪宅，選舉這種動作一定會有，看一看就好。」