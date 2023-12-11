小甜甜訴苦單親媽媽經濟壓力！每月扛6位數家計 工作還得選邊站
小甜甜上苗可麗與陳志強主持三立台灣台《阿姐萬歲》分享，「誰說藝人好好過 怎麼我這麼難過」。她身為單親媽媽，透露每個月要扛6位數的家庭開銷，雖然有參與戲劇演出，但不如想像的這麼好，加上有些製作人表示如果想演戲就要取捨，必須完全不上通告，導致心情很矛盾，因為希望能成為演員，而不只是通告咖。
記者蔡依庭／綜合報導
小甜甜每個月至少要付房貸、車貸，再加上小孩費用，讓她有極大的壓力。她坦言小孩的花費很多，「獨力撫養真是心酸多」，雖然有參與戲劇演出，但礙於時間調配，加上有些製作人會要求，讓她無法多跑通告賺外快，只能有所取捨。
她回想沒錢的過往：「去遊樂園發傳單打工，一個小時600元，一天工作8小時，當時薪工補貼一下。」當年她加入演藝圈時，也做過很特別的工作，像在網路看到有人在徵節目主持人，就馬上自薦去爭取，面試過關後發現竟是做靈異體驗，她說：「當時有些靈異節目，要去凶宅或命案現場，因為主持人都不敢去，沒想到她體驗的部分錄完了，但命理老師卻不敢去，覺得太可怕，結果就取消。」害得小甜甜白做一大堆靈異體驗。
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