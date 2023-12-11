壽山動物園與頑皮世界合推聖誕跨年限時優惠 即日起至明年1/31
南臺灣兩大動物園，高雄壽山動物園及台南頑皮世界野生動物園攜手合作推聖誕暨跨年優惠，即日起至明（113）年1月底前，憑壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元、半票折抵20元；持頑皮世界門票前往壽山動物園，則可享餐飲消費9折。觀光局長高閔琳表示，兩大動物園除推雙園期間限定優惠外，也在雙方紀念品店互設商品專區；讓喜愛動物的遊客不管在哪都可購買到兩個園區的特色商品。
記者鄭婷襄／台南、高雄報導
為迎接來自頑皮世界野生動物園的超萌水豚君，壽山動物園的「新動物園運動」特別將原封閉的獸舍開窗、呼應壽山意象打造成山屋；山屋的百葉窗和天井設計讓風流動、引光入室，除提供動物遮風避雨環境，其別出心裁的設計更讓大小朋友有一窺動物房間的機會。而去（111）年10月頑皮世界野生動物園的水豚家族入住「水豚山屋」，也順利產下水豚寶寶，即將滿1歲的可愛小水豚不時會跟著爸媽出現在山屋或池畔，在觀察廊道內也有機會近距離巧遇。
頑皮世界野生動物園總經理張維銘提到，頑皮世界去年底首次舉辦「大統領選拔賽」，由水豚拔得頭籌，目前正進行第二屆選拔，結果將在明（113）年1月初揭曉；很開心今年暑假壽山動物園舉辦的十大動物明星票選，來自頑皮世界的水豚就榜上有名。
高閔琳補充說，為感謝大家對水豚的喜愛，特別與頑皮世界野生動物園共推聖誕暨跨年優惠活動：即日起至明年1月31日前，持壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元，半票折抵20元；憑頑皮世界票根或QR code於上述期限內到壽山動物園，也可享有「入入選物店」、「啵得廚房」餐飲消費9折；或平日持頑皮世界門票至「光室咖啡」任點1份主餐可免費兌換1杯百元飲品（1張門票限兌換1杯，超過補差額）。
目前壽山動物園已開發的專屬商品，舉凡聯名保久乳、馬克杯、帆布袋、明信片、動物貼紙、摺疊園扇、紙膠帶及口罩等也已在這次合作首次走出園區，在頑皮世界野生動物園「企鵝屋」上架販售；頑皮世界野生動物園的特色商品亦陳列於壽山動物園的「白舍」選物店，讓大小朋友一站購足。
觀光局指出，目前壽山動物園已免預購並開放現場及線上多元購票管道，且12月底前入園可享半價優惠，惟停車空間有限，建議搭乘大眾運輸前往。