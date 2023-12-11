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台灣藝人遭陸封殺！小S奧運喊「國手」惹議　黃安舉報子瑜拿國旗

▲張惠妹（左起）、小S、周子瑜都曾因為一些舉動惹怒大陸人，遭到封殺。（圖／張惠妹、小S臉書、周子瑜IG）
▲張惠妹（左起）、小S、周子瑜都曾因為一些舉動惹怒大陸人，遭到封殺。（圖／張惠妹、小S臉書、周子瑜IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人楊丞琳9日在鄭州的演唱會上，開玩笑說：「河南人愛騙人」，引發軒然大波，事後她在微博上道歉，仍無法平息風波。事實上，台灣人在中國惹議不是第一次，小S、張惠妹、周子瑜都曾因一些舉動，遭到中國封殺。

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▲小S示愛《此時此刻》劉俊謙。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S曾因在奧運期間發文支持「國手」惹怒大陸人。（圖／翻攝自小S臉書）
主持天后小S憑著《康熙來了》紅遍兩岸三地，2021年東京奧運時，她興奮PO文支持中華隊，稱選手為「國手」，卻引發陸網友不滿出征，連大陸品牌也急切割，一夜之間掉了4支代言，被對岸貼上「台獨」標籤，事後她發文澄清，「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝健康、平安。」自此她鮮少更新微博，最新動態停留在去年7月，目前她在台灣主持節目《小姐不熙娣》依舊受到觀眾歡迎。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」迎來最後一場。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹雖然因演唱國歌被中國封殺4年，她在歌壇的地位依然無法被動搖。（圖／聲動娛樂提供）
歌后張惠妹2000年在前總統陳水扁就職典禮上，演唱國歌，引發大陸粉絲不滿，當時中國政府禁止張惠妹在電視、電台和一切媒體和宣傳上出現，被中國封殺了4年，後來才慢慢解禁，直到張惠妹2004年6月現身北京並正式宣告演唱會如期舉行，風波才算正式落幕。張惠妹出道以來，憑著她歌唱實力和極崇高的影響力，穩居歌壇天后，今年才在高雄結束10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。

▲周子瑜2016年因在節目中舉國旗被黃安舉報台獨。（圖／翻攝網路）
▲周子瑜2015年因在節目中舉國旗被黃安舉報台獨。（圖／翻攝網路）
韓國人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜，因2015年底在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被藝人黃安舉報是「台獨」，觸發中國大陸網友的反台獨情緒，高喊抵制周子瑜。周子瑜的手機廣告代言不僅被撤銷，TWICE在中國大陸的預定演出也被取消，2016年1月經紀公司安排周子瑜錄影道歉，並聲明自己是中國人，影片一出讓很多台灣人為周子瑜感到難過。後來事件逐漸平息，她仍活躍在演藝圈， 依然是外界關注焦點。


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