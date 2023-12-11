1/13總統大選投票前後 台鐵加開81列次疏運、15日凌晨起開搶
113年總統及立委選舉定於1月13日，台鐵局今（11）日宣布，為加強疏運，明年1月12日到1月15日期間，全線加開81列次，包括東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號5列次等，今年12月15日凌晨0時起開放訂票。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵局指出，為了在明年總統及立委選舉加強疏運旅客，規劃113年1月12日至1月15日，全線加開各級列車總計81列次，包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號5列次、西部幹線南港-彰化普悠瑪自強號直達車6列次、七堵-潮州EMU3000型自強號直達車1列次、七堵／松山-斗六EMU900型區間快車4列次及七堵-潮州區間快車2列次。
台鐵局表示，113年總統及立委選舉車票自今年12月15日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車車票於12月16日凌晨0時起，開放111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
另外，113年1月12日至1月15日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵局指出，疏運期間全線每天平均運能預估較平日增加5.2%（西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%），總座位數較平日增加約3.9萬個座位。與109年總統與立委選舉疏運運能比較，總座位數增加8.89%、總座位公里增加9.76%。