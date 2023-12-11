楊丞琳身家數10億！16歲出道「坐擁台北市3套房產」爽當包租婆
楊丞琳日前在鄭州演唱會上開玩笑說：「河南人愛騙人！」引發軒然大波，不僅觸怒中國大陸網友，現在有關公部門單位也接獲投訴，介入調查中。16歲就出道的楊丞琳累積數十億身家、坐擁台北市3套房產，即使不工作也能當包租婆退休。
記者黃雅琪／綜合報導
16歲就出道的楊丞琳，在唱歌、演戲以及廣告代言都邀約不斷，1年接下數十個商業廣告，年收入破億不是問題！她累積身家數十億，曾替經商失敗的父親還清新台幣900萬元債務。不擅理財的她，賺來的錢全部都給媽媽管理，早期媽媽拿去投資股票、基金，卻撞上美債風暴，股市大跌慘賠數千萬元；後來媽媽改投資房地產、黃金以及投資型保單，母女倆當起固定收入的包租婆。
2005年楊丞琳以不到1千萬元的售價，買下文山區30坪華廈，後賣出小賺差價；2007年更豪砸3千多萬元，買下實坪50坪、一樓一戶的木柵區豪宅用來自住；2011年楊丞琳以2千萬元，購入信義區莊敬路37坪中古華廈出租；2014年又豪砸4千萬元，買下木柵區一間中古屋送給媽媽，名下坐擁台北市3套房產，成為名副其實的小富婆。
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