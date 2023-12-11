影／橘色惡魔抵桃機！北一女樂儀旗隊接機　台日學生再相見好感動

侯拋購屋1500萬全額貸　李正皓：年輕人淪「房貸猴子的一生」

▲侯友宜拋出「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬元全額貸買房，李正皓表示會讓大量年輕人淪為「房貸猴子的一生」。（圖／記者朱永強攝）
▲侯友宜拋出「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬元全額貸買房，李正皓表示會讓大量年輕人淪為「房貸猴子的一生」。（圖／記者朱永強攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前召開記者會端出政策牛肉，喊出「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬元全額貸買房。對此政治評論員李正皓今（11）日表示，這樣的政策只會有一個結果，就是讓大量錯估自己財務能力的年輕人，成為「房貸猴子的一生」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李正皓說明，為什麼現行房貸不能全額貸，需要2成的自備款，其中一個理由是銀行要確定貸款人的財務狀況是每個月都有餘額、能存錢的。舉例來說，夫妻2人結婚後如果規劃5年內要買一棟1500萬元的新房，家庭每月存款目標就是5萬元，5年後可以存下300萬元的頭期款，剩餘1200萬元的貸款每月還款金額大概是5萬。對銀行來說，這就是貸款戶用過去5年的存款紀律來向銀行保證未來2、30年的還款能力。

李正皓說，而侯友宜的青年購屋政策，是40歲以下年輕人一毛錢不用存，1500萬元全額貸，前5年寬限期只需要付利息。看似天堂的優惠政策，但寬限期結束後房貸地獄就會降臨。

李正皓說，根據銀行的房貸試算表，如果貸款年限是20年，那寬限期過後每個月要還款的金額是9萬6526元；如果貸款的年限是30年，那要還的金額是6萬3578元，試問一個經濟狀況是每個月存不到5萬元的家庭，5年後有能力每個月繳出6到9萬元的房貸，並且持續30年嗎？真的不一定，因為5年間家庭可能小孩出生、可能買車，開銷不減反增。

李正皓說，更可怕的是當這個家庭想要拋售房子還房貸時，很大機率當時的房市會有幾十萬戶有類似狀況家庭正在拋售他們的房子，售價很大機率比當初更低，房子沒了、還另外背負100、200萬元的負債，這就是「房貸猴子的一生」。

李正皓表示，也因此任何人只要去收尋「全額貸」，幾乎都是無良二手車商用來欺騙年輕人的話術，太多年輕人因為「全額貸」就一頭熱買了進口車，第一個月很開心地到處出遊拍照炫耀，但開始繳車貸後，連油錢都出不起，「車開C300、加油加300」的由來就是這樣子。

最後李正皓指出，他認同要居住正義的理念，也認同政府應該竭盡所能的降低年輕人的購屋門檻，但方式絕對不是用全額貸這種不負責任的政策。

更多「2024大選」相關新聞。

侯友宜推1500萬全額貸買房　他曝AI 3評論：連AI都知道是炒房行為

侯友宜推免頭款全額貸「月付1.9萬」可買房　專家憂房價恐暴漲

總統候選人號次抽籤！蕭美琴、柯文哲親自抽　侯友宜派這位代表

倒數33天最新戰報／侯友宜嗆民進黨弊案多　陳水扁當總統還涉貪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞