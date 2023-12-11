侯拋購屋1500萬全額貸　李正皓：年輕人淪「房貸猴子的一生」

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李正皓說，而侯友宜的青年購屋政策，是40歲以下年輕人一毛錢不用存，1500萬元全額貸，前5年寬限期只需要付利息。看似天堂的優惠政策，但寬限期結束後房貸地獄就會降臨。
李正皓說，根據銀行的房貸試算表，如果貸款年限是20年，那寬限期過後每個月要還款的金額是9萬6526元；如果貸款的年限是30年，那要還的金額是6萬3578元，試問一個經濟狀況是每個月存不到5萬元的家庭，5年後有能力每個月繳出6到9萬元的房貸，並且持續30年嗎？真的不一定，因為5年間家庭可能小孩出生、可能買車，開銷不減反增。
李正皓說，更可怕的是當這個家庭想要拋售房子還房貸時，很大機率當時的房市會有幾十萬戶有類似狀況家庭正在拋售他們的房子，售價很大機率比當初更低，房子沒了、還另外背負100、200萬元的負債，這就是「房貸猴子的一生」。
李正皓表示，也因此任何人只要去收尋「全額貸」，幾乎都是無良二手車商用來欺騙年輕人的話術，太多年輕人因為「全額貸」就一頭熱買了進口車，第一個月很開心地到處出遊拍照炫耀，但開始繳車貸後，連油錢都出不起，「車開C300、加油加300」的由來就是這樣子。
最後李正皓指出，他認同要居住正義的理念，也認同政府應該竭盡所能的降低年輕人的購屋門檻，但方式絕對不是用全額貸這種不負責任的政策。
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