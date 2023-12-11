猛打國籍問題！國民黨揭蕭美琴2004年傳記　自認「我只有美國籍」

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游淑慧表示，2009年1月，蕭美琴口述、聯合報整理報導指出，「『嘿嘿嘿』事件也讓我的國籍問題被拿來作文章。因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成『無國籍』。為了申請中華民國國籍及護照，我幾乎跑斷腿，卻一再碰壁。正當心煩時，一位我尊敬的前輩一陳忠信建議我，何不考慮選立委？」
游淑慧質疑，蕭美琴自傳的自白顯示，蕭可以分得清楚國籍與戶籍，難道民進黨跟蕭美琴還要再繼續說弄錯了嗎？她強調，中選會與內政部宣布蕭的資格合法，但沒有看到相關文件，包括放棄美國國籍證明書等。她認為，蕭美琴根本就是投機份子，不是當年說謊，就是現今說謊，蕭美琴應該自己出來說清楚。
徐巧芯質疑，很少有中華民國的國民或公民連自己的身分、認同搞不清楚，任何台灣人都會覺得荒唐，要參選中華民國副總統的蕭美琴，對自己國籍爭議說不清楚，不是過去說謊，就是現在說謊。她認為，中選會沒公布相關證明文件，就通過蕭美琴的資格審查，就如同蔡英文有「論文門」，現在有蕭美琴的「國籍門」。
羅智強表示，民進黨一再展現「綠能你不能」的雙標，當年民進黨不斷攻擊前總統馬英九已經失效的綠卡，連美方官員都證明綠卡失效，民進黨還是天天打，質疑馬沒有忠誠度，但只是綠卡而已，而蕭美琴當年為了保有美國籍，多是說自己沒有中華民國國籍，現今，為了選副總統，突然說自己一直有中華民國國籍，倒底哪個才是真的蕭美琴？
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